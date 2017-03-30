Минобороны РК: Прохождение службы в другом регионе закаляет человека

Представители Министерства обороны РК прокомментировали вопрос по призыву на службу по месту жительства.

«Да, конечно, хотелось бы, чтобы утром вышел и через забор прослужил, но так не получается. Во-первых, у нас воинские части дислоцированы по всему Казахстану. В большинстве они дислоцированы в Южном и Юго-Восточном регионах и поэтому мы должны обеспечить охват всех регионов. Во-вторых, прохождение службы в другом регионе закаляет молодого человека», - сказал начальник управления комплектования, заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК полковник Амантай Усербаев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Поэтому, как отметил полковник, вопроса о службе по месту жительства не должно быть. «У нас республика одна и мы комплектуем по территориальности», - добавил Амантай Усербаев.