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Минздрав планирует сократить сроки получения квоты на лечение за рубежом

20.02.2017 16:12   847   0 Автор: Анна Шатерникова

В Казахстане планируется сократить сроки сбора документов на получение квоты для лечения за рубежом. Об этом министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил в ходе заседания по вопросу внедрения ОСМС и информационно-разъяснительной работы по основным направлениям Послания Президента Республики Казахстан, сообщает Pharmnews.kz.

По словам главы минздрава, сегодня казахстанцы в среднем около месяца тратят на получение различных документов, чтобы добиться квоты на лечение за рубежом. На данный момент существует специальная комиссия, которая создана для решения подобных вопросов.

«Расходы на лечение достигают 150-200 тыс. евро. Для заграничных клиник это бизнес. Наша задача - чтобы было эффективно. Люди приходят, говорят: «Я не поеду в Израиль, Турцию, а хочу в Германию, США». При этом нет объективных критериев. Поэтому вопрос всегда рассматривается на комиссии. По работе комиссии есть претензии с точки зрения сроков. Мы сейчас их пересматриваем. Будем сокращать продолжительность сбора документов и вообще сами эти процедуры. Разработка постановлений правительства начата, мы с общественниками будем отрабатывать эти механизмы», - сказал Елжан Биртанов.

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Министр здравоохранения пообещал, что продолжительность сбора документов для получения квоты для лечения за рубежом будет сокращена. Между тем он добавил, что сейчас государству необходимо перестать отправлять казахстанцев за рубеж и развивать технологии внутри страны.

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«Тема лечения за рубежом вызывает нарекания. Определенные категории граждан отправляются за рубеж, когда мы признаем, что данные технологии лечения у нас в стране отсутствуют. Мы сейчас планируем совместно с Назарбаев Университетом на базе его клиник развивать программу по внедрению всех этих технологий. За короткий промежуток там были внедрены технологии трансплантации. Есть вопрос по трансплантации костного мозга, мы создали соответствующее отделение в Астане на базе Центра материнства и детства клиники Назарбаев Университета. У нас есть возможность поэтапно эти проблемы решать», - заключил министр.

Напомним, ранее глава минздрава заявил, что на следующей неделе будет представлен дополненный законопроект об обязательном социальном медицинском страховании.

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