Минздрав РК прокомментировал видео, где врачей учат зарабатывать на больных

На недавно появившимся в соцсетях видео видно, как главврач учит подчиненных привлекать больше платных пациентов и собирать с них больше денег.

По словам Санжара Бокаева, на странице которого было размещено видео, запись была сделана на расширенном совещании в одном из казахстанских медцентров, а мужчина, призывающий «крутить» больных на деньги – главврач этого заведения.

На кадрах видно, как мужчина в деловом костюме учит людей в белых халатах принимать больных так, чтобы они заплатили больше денег.

«Используйте все методы обследования и лечения полностью. ФГС, лаборатории, УЗИ, физиолечение и так далее. Эта таблица должна быть заполнена вся. Для этого нужны платные больные», - говорит мужчина.

Выступающий призывает врачей назначать пациентом множество анализов и процедур.

«Старую черепно-мозговую травму вытащите из анамнеза. Отправьте на консультацию невропатолога и так далее, и тому подобное. Крутите больных», - заявляет говорящий.

Увиденное шокировало многих пользователей. Название медцентра, работники которого стали героями этого ролика, призвали обнародовать и бойкотировать клинику.

Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана отметило, что им пока неизвестно о произошедшем инциденте, но пообещали разобраться и сообщить подробности позднее, сообщает Nur.kz.