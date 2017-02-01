Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
324.36
-0.000%
EUR/KZT
349.82
-0.007%
RUB/KZT
5.38
+0.004%
EUR/USD
349.82
-0.007%
EUR/CHF
349.82
-0.007%
EUR/JPY
349.82
-0.007%
GBP/USD
408.82
-0.013%
USD/CHF
324.36
-0.000%
USD/JPY
324.36
-0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
324.36 349.82 5.38
-0.000% -0.007% +0.004%
Рынки
Нефть Brent
56.2
+0.011%
Нефть WTI
53.64
+0.004%
Золото
1213.3
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1081
+0.018%
Жилье Астана
1009
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.2 53.64 1213.3
+0.011% +0.004% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

МОН РК: казахстанцы получат право бесплатного получения рабочих специальностей

01.02.2017 16:27   1335   0

С 2017 года стартует Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства, утвержденная Правительством РК 26 декабря 2016 года, дающая всем желающим казахстанцам право бесплатного получения рабочих специальностей. Предусмотрено государственное финансирование Программы на сумму 118,8 млрд тенге, сообщает МОН РК.

«За пять лет, с 2017 по 2021 годы, в подготовку кадров будет вовлечено 106,5 тыс. человек, при этом ежегодный прием на обучение составит 21 тыс. человек, -  говорит Рауза Ширгатова, руководитель управления департамента ТиПО МОН РК. - Кроме того, к краткосрочному обучению будет привлечено 214 тыс. человек – таким образом, общее количество участников программы составит 320,5 тыс. человек. Гражданин сможет получить до трех рабочих профессий строительного направления, например - «каменщик», «плиточник-облицовщик» и при желании продолжить обучение для получения квалификации специалиста среднего звена, например - «техник-строитель». 

Дэвид Кэмерон проcил уволить главреда Daily Mail из-за Brexit ...
Как сообщает BBC, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон пытался убедить собственника британского таблоида Daily Mail​ уволить главного редактора из...

По прогнозам, к 2021 году до 40% обучающихся в Казахстане придут на рабочие специальности, снизится доля неквалифицированной рабочей силы до 20%. Повысится занятость населения, снизится уровень безработицы до 4,8%. Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров от 1 до 6 месяцев на дуальной основе будет осуществляться на базе колледжей, учебных центров, военно-технических школ.

Сумма административных штрафов в 2016 году составила более 89 млрд тенге

Поскольку Программа, прежде всего, имеет социальную направленность, в первоочередном порядке ее участники будут сформированы из числа выпускников 9-11 классов, лиц, не поступивших в учебные заведения, ищущих работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и члены малообеспеченных семей, а также воспитанников детдомов и интернатов, детей из многодетных семей, детей-сирот и без попечения родителей, инвалидов, проживающих в центрах адаптации несовершеннолетних. Для поиска претендентов и проведения разъяснений при сельских и городских акиматах в каждом населенном пункте с марта начнут работать мобильные группы из представителей местных органов образования и занятости, волонтеров молодежных организаций, полицейских. Региональными комиссиями будет составлен перечень колледжей, профессий и специальностей. Областные управления образования на основании решений комиссий заключат договора о подготовке кадров с колледжами. Пакет требуемых документов минимальный – копии удостоверений личности, документы об образовании (свидетельство, аттестат), справка о состоянии здоровья и при наличии - справка, подтверждающая социальный статус. 

Материалы по теме

Сумма административных штрафов в 2016 году составила более 89 млрд тенге

Дэвид Кэмерон проcил уволить главреда Daily Mail из-за Brexit

Бакытжан Сагинтаев поручил пересмотреть размер прожиточного минимума

За 2016 год в Казахстане задержаны 14 международных террористов

За 2016 год ВМС РК проведи 3 600 корабельных учений

Дэвид Кэмерон проcил уволить главреда Daily Mail из-за Brexit

Отбор колледжей-участников Программы осуществляется по двум критериям: наличие лицензии на образовательную деятельность и 3-летнего опыта работы в сфере ТиПО. Подготовка рабочих кадров по техническим, сельскохозяйственным, технологическим специальностям, по специальностям сферы сервиса и обслуживания предусмотрена по модульным программам двухуровневой модели обучения с присвоением до трех рабочих квалификаций. Продолжительность обучения зависит от выбранной специальности. Участники программы будут обеспечиваться стипендией, одноразовым горячим питанием, проездом.

При краткосрочном профессиональном обучении рабочую квалификацию смогут получить безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, самостоятельно занятые, молодежь в возрасте 29 лет. По всем вопросам желающие могут обратиться в организации образования, региональную Палату предпринимателей, акиматы городов, сельских округов.

При краткосрочном обучении обучаемые будут обеспечены стипендией, проездом (4 МРП на весь период обучения) и проживанием (5 МРП в месяц). Центры занятости будут содействовать трудоустройству лиц, завершивших обучение. Кроме того, граждане из отдаленных населенных пунктов также смогут получить бесплатно профессию, обучаясь в мобильных учебных центрах, которые будут созданы в пяти пилотных регионах: Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской областях. Благодаря принятым мерам, к 2021 году до 40% обучающихся в Казахстане придут на рабочие специальности, снизится доля неквалифицированной рабочей силы до 20%. 

Бакытжан Сагинтаев поручил пересмотреть размер прожиточного минимума

 

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    30

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    37

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    20

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    57

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное