МОН РК: казахстанцы получат право бесплатного получения рабочих специальностей

С 2017 года стартует Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства, утвержденная Правительством РК 26 декабря 2016 года, дающая всем желающим казахстанцам право бесплатного получения рабочих специальностей. Предусмотрено государственное финансирование Программы на сумму 118,8 млрд тенге, сообщает МОН РК.

«За пять лет, с 2017 по 2021 годы, в подготовку кадров будет вовлечено 106,5 тыс. человек, при этом ежегодный прием на обучение составит 21 тыс. человек, - говорит Рауза Ширгатова, руководитель управления департамента ТиПО МОН РК. - Кроме того, к краткосрочному обучению будет привлечено 214 тыс. человек – таким образом, общее количество участников программы составит 320,5 тыс. человек. Гражданин сможет получить до трех рабочих профессий строительного направления, например - «каменщик», «плиточник-облицовщик» и при желании продолжить обучение для получения квалификации специалиста среднего звена, например - «техник-строитель».

По прогнозам, к 2021 году до 40% обучающихся в Казахстане придут на рабочие специальности, снизится доля неквалифицированной рабочей силы до 20%. Повысится занятость населения, снизится уровень безработицы до 4,8%. Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров от 1 до 6 месяцев на дуальной основе будет осуществляться на базе колледжей, учебных центров, военно-технических школ.

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Поскольку Программа, прежде всего, имеет социальную направленность, в первоочередном порядке ее участники будут сформированы из числа выпускников 9-11 классов, лиц, не поступивших в учебные заведения, ищущих работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и члены малообеспеченных семей, а также воспитанников детдомов и интернатов, детей из многодетных семей, детей-сирот и без попечения родителей, инвалидов, проживающих в центрах адаптации несовершеннолетних. Для поиска претендентов и проведения разъяснений при сельских и городских акиматах в каждом населенном пункте с марта начнут работать мобильные группы из представителей местных органов образования и занятости, волонтеров молодежных организаций, полицейских. Региональными комиссиями будет составлен перечень колледжей, профессий и специальностей. Областные управления образования на основании решений комиссий заключат договора о подготовке кадров с колледжами. Пакет требуемых документов минимальный – копии удостоверений личности, документы об образовании (свидетельство, аттестат), справка о состоянии здоровья и при наличии - справка, подтверждающая социальный статус.

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Отбор колледжей-участников Программы осуществляется по двум критериям: наличие лицензии на образовательную деятельность и 3-летнего опыта работы в сфере ТиПО. Подготовка рабочих кадров по техническим, сельскохозяйственным, технологическим специальностям, по специальностям сферы сервиса и обслуживания предусмотрена по модульным программам двухуровневой модели обучения с присвоением до трех рабочих квалификаций. Продолжительность обучения зависит от выбранной специальности. Участники программы будут обеспечиваться стипендией, одноразовым горячим питанием, проездом.

При краткосрочном профессиональном обучении рабочую квалификацию смогут получить безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, самостоятельно занятые, молодежь в возрасте 29 лет. По всем вопросам желающие могут обратиться в организации образования, региональную Палату предпринимателей, акиматы городов, сельских округов.

При краткосрочном обучении обучаемые будут обеспечены стипендией, проездом (4 МРП на весь период обучения) и проживанием (5 МРП в месяц). Центры занятости будут содействовать трудоустройству лиц, завершивших обучение. Кроме того, граждане из отдаленных населенных пунктов также смогут получить бесплатно профессию, обучаясь в мобильных учебных центрах, которые будут созданы в пяти пилотных регионах: Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской областях. Благодаря принятым мерам, к 2021 году до 40% обучающихся в Казахстане придут на рабочие специальности, снизится доля неквалифицированной рабочей силы до 20%.

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