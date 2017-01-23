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МВД начнет штрафовать за отсутствие временной регистрации с середины марта

23.01.2017 16:57   2106   0

Начальник Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов рассказал об административных мерах по вопросам регистрации граждан.

«7 января вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», которым внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Внутренние мигранты обязаны зарегистрироваться по месту жительства и по месту временного пребывания в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан (статья 51 Закона РК «О миграции населения»)», - сказал Серик Саинов.

По словам начальника Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК, административные меры по вопросам регистрации граждан будут применяться только после официального опубликования новых Правил регистрации.

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«В настоящее время ведется нормативная работа по внесению изменений в Правила регистрации внутренних мигрантов, которые вводятся в действие по истечению 10 календарных после их первого официального опубликования. Предположительно это будет середина марта текущего года», - уточнил Саинов.

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По республике по состоянию на 23 января 2017 года всего зарегистрировано 433 706 граждан Республики Казахстан, из них по месту жительства – 194 774 человек, по месту временного проживания – 238 932.

Через портал «электронного правительства» государственная услуга по регистрации по месту жительства оказана 3 627 гражданам. С момента запуска, с 17 января т.г., услуги по временной регистрации через портал «электронного правительства» зарегистрировано по месту временного проживания – 2 938 человек, по постоянному месту жительства - 689 человек.

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С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
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Цитата дня
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