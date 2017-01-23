МВД начнет штрафовать за отсутствие временной регистрации с середины марта

Начальник Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов рассказал об административных мерах по вопросам регистрации граждан.

«7 января вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», которым внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Внутренние мигранты обязаны зарегистрироваться по месту жительства и по месту временного пребывания в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан (статья 51 Закона РК «О миграции населения»)», - сказал Серик Саинов.

По словам начальника Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК, административные меры по вопросам регистрации граждан будут применяться только после официального опубликования новых Правил регистрации.

«В настоящее время ведется нормативная работа по внесению изменений в Правила регистрации внутренних мигрантов, которые вводятся в действие по истечению 10 календарных после их первого официального опубликования. Предположительно это будет середина марта текущего года», - уточнил Саинов.

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По республике по состоянию на 23 января 2017 года всего зарегистрировано 433 706 граждан Республики Казахстан, из них по месту жительства – 194 774 человек, по месту временного проживания – 238 932.

Через портал «электронного правительства» государственная услуга по регистрации по месту жительства оказана 3 627 гражданам. С момента запуска, с 17 января т.г., услуги по временной регистрации через портал «электронного правительства» зарегистрировано по месту временного проживания – 2 938 человек, по постоянному месту жительства - 689 человек.