МВД РК: половина убийств в РК происходит в состоянии алкогольного опьянения

Почти половина убийств в Казахстане происходит в состоянии алкогольного опьянения, заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

«Одной из наиболее частых и серьезных причин бытовой преступности является пьянство, алкоголизм и наркомания. К сожалению, только в прошлом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения возросло на 13% и составило 20 тысяч», - сказал Касымов в ходе Правительственного часа в Мажилисе.

Почти на 75%, по данным главы МДВ РК, их рост отмечается в Мангистауской, на 50% - в Алматинской, Акмолинской и Южно-Казахстанской областях.

«В состоянии опьянения совершается почти каждое пятое преступление, почти половина убийств и более 60% всех семейно-бытовых преступлений», - озвучил данные К. Касымов.

В настоящее время в поле зрения полиции находится почти 71 тысяча алкоголиков, в том числе более 10 тысяч женщин и 300 несовершеннолетних. Только в прошлом году в общественных местах задержаны в пьяном виде свыше 193 тысяч человек. Это на 3% больше, чем в 2015 году, сообщают в МВД РК.

«В соответствии с рейтингом стран мира по уровню потребления алкоголя, составленном в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения, Казахстан занимает 34-е место из 188 стран мира с показателем потребления алкоголя почти 11 литров в год на душу населения. По международным критериям, потребление свыше 8 литров на человека приравнивается к деградации генофонда страны», - привел пример министр.

Поколение Y выбирает стабильность

В настоящее время в Казахстане функционирует всего 30 так называемых бывших медицинских вытрезвителей на 615 койко-мест, которые сейчас называются Центрами временной реабилитации и детоксикации.

По данным главы МВД РК, в 2016 году было зарегистрировано более 348 тысяч уголовных правонарушений, из которых 26 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. В стране совершено 853 умышленных убийства, 2 160 случаев применения тяжкого вреда здоровью, более 5 тысяч причинений тяжкого вреда здоровью, почти 680 случаев угроз физической расправы и других преступлений.

Также, как сообщил глава МВД, на профилактическом учете в полиции состоит более 12 тысяч неблагополучных семей, в которых проживает свыше 16 тысяч детей.

В прошлом году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены более 5 500 родителей. Выявлены и пресечены 44 факта жестокого обращения с детьми, свыше тысячи человек лишены родительских прав.