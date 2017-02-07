С начала 28-й Всемирной зимней Универсиады (с 26 января по 8 февраля т.г.) в город Алматы прилетели около 14 тысяч иностранных туристов, сообщает МВД РК.

По результатам опроса, проведенного в аэропорту, около 80% иностранных гостей планируют посетить игры 28-й Всемирной зимней Универсиады.

Кроме того, с начала Игр в Алматы прибыло более 100 тысяч граждан Казахстана. Только через генерального туроператора ТОО «Completeservice» регионами страны приобретено более 3 300 билетов.

Вместе с тем, по данным МВД РК, за время Универсиады в Алматы прибыли 32 тыс. иностранных граждан, за аналогичный период прошлого года по их информации - свыше 21 тыс. иностранцев.

Полная информация о количестве иностранных и внутренних туристов, посетивших игры 28-й Всемирной зимней Универсиады, будет представлена после 10 февраля 2017 года.

Также уточняется, что 1 февраля 2017 года в СМИ, со ссылкой на данные Пограничной службы КНБ РК, опубликована неверная информация о том, что на 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду прибыло около 2 100 туристов. В информации Пограничной службы КНБ РК говорится о прибытии порядка 2 100 участников Универсиады, а не общем количестве прибывших иностранных туристов.

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