На границе РК и Кыргызстана приостановлена работа КПП

С 27 марта работа пункта пропуска "Кен-Булун-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы временно приостановлена.
Там идёт строительство, сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана.
Дата завершения строительных работ ещё не определена.
Во время строительства пункта пропуска граждане Казахстана и Кыргызстана смогут пересекать границу через ближайшие пункты пропуска: "Акжол-автодорожный", "Актилек-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный" и "Токмок-автодорожный".
Кроме того, запланирована реконструкция пунктов пропуска "Актилек-автодорожный" и "Чалдыбар-автодорожный".