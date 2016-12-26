На модернизацию дорог в Алматы выделено 42,2 млрд тенге

В 2017 году в Алматы долю автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, планируется довести до 65%. На эти цели из бюджета будет выделено 7 млрд тенге. В целом же, на модернизацию транспортной системы и дорог мегаполиса предусмотрено 42,2 млрд тенге. Эти расходы были утверждены сегодня на заседании XII сессии маслихата города Алматы VI созыва в рамках рассмотрения бюджета на 2017−2019 годы.

С начала 2017-го в городе начнутся работы по пробивке трех улиц и строительству трех транспортных развязок.

Помимо этого, в Алматы продолжится строительство двух станций метро — «Достык» и «Сарыарка», а также расширение трассы Алматы — Бишкек в районе рынка «Алтын Орда».

По сообщению пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы, развязка, строящаяся на пересечении улиц Северное кольцо и Бокейханова, снизит заторы в нижней части города в районе «барахолки», а дорожные конструкции на проспекте Рыскулова, улице Емцова и на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта позволят завершить малое транспортное кольцо. Кроме того, развязка на Сейфуллина — Жансугурова позволит увеличить пропускную способность автомобилей в северном направлении, а расширение трассы в районе рынка «Алтын Орда» позволит повысить мобильность в западном направлении. Для расширения автодороги Алматы — Бишкек (Ташкентский тракт) планируется строительство десятиполосной дороги — по пять полос в каждом направлении.

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Заложенные средства будут направлены на текущий и средний ремонт дорог, содержание светофоров, пешеходных переходов, нанесение линий дорожной разметки, установка новых дорожных знаков, субсидирование пассажирских перевозок в общественном транспорте и другое.

Отметим, что всего с 2001 года в Алматы построено 28 развязок, из них 20 — на транспортном кольце.