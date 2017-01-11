На сигаретах в странах ЕАЭС появятся новые «страшные» картинки

17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появятся новые «страшные» картинки. У изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трех месяцев, чтобы разместить их на упаковках в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС.

Техрегламентом Союза предусмотрено нанесение на каждую потребительскую упаковку табачной продукции либо лист-вкладыш предупреждений о вреде табачных изделий. Эскизы предупреждений и параметры нанесения утверждены 17 марта 2016 года вице-премьерами «пятерки» союзных стран – Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

На пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, которые вызывает курение, и названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C. Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон потребительской упаковки.

Кроме того, запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и т.п. Ведь это приводит, по сути, к обману курильщиков, которые ассоциируют табачное зелье с полезными продуктами. По аналогичной причине также нельзя указывать и количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт.

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«Необходимо отметить, – дополняет директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев, – что в соответствии с ранее принятым решением Комиссии и после 17 марта этого года допускаются производство и выпуск на территории Союза табачной продукции в старой упаковке. При условии, что на нее есть документы об оценке соответствия обязательным требованиям, выданные или принятые до вступления в силу «табачного» техрегламента».

Возможность выпускать сигареты в прежней упаковке, имея указанные документы, ограничена серединой ноября 2017 года. При этом обращение товаров с менее «пугающими» рисунками допускается до полной реализации в стране Союза, где они были выпущены.

Разработчики новых «страшилок» убеждены, что нововведение позволит сократить число курильщиков и сохранить здоровье миллионов людей.