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Начато судебное разбирательство по делу о хищениях в ФК «Актобе»

28.03.2017 11:56   543   0
Бывший генеральный директор футбольного клуба «Актобе» Дмитрий Васильев и экс-руководитель Актюбинского областного управления физической культуры и спорта Ескендирбек Маханов встретились в зале суда, передает МИА «Казинформ».
 
Д.Васильев и Е.Маханов обвиняются по статье 189 Уголовного кодекса РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Бывший директор футбольного клуба «Актобе» на предварительном судебном слушании заявил, что он экономил бюджетные средства.
 
Во время предварительного слушания Васильев обратился с просьбой о привлечении в качестве свидетеля бывшего тренера Юрия Уткульбаева. Маханов просил заменить ему меру пресечения в виде ареста на домашний арест, и выразил готовность предоставить в качестве залога жилье и автомашину. Судья городского суда №2 Актобе Гульнар Тлепова не удовлетворила просьбу Васильева об освобождении от домашнего ареста и просьбу Маханова перевести его из следственного изолятора под домашний арест.
 
Бывший руководитель управления по физкультуре и спорту Е.Маханов обвиняется также по статье 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий».
 
«В 2015 году футбольный клуб «Актобе» израсходовал 4 миллиарда тенге. А я за один год уменьшил объем расходов в два раза, на все расходы хватило выделенных 2 миллиардов тенге. Из бюджета поступило 1,7 миллиарда тенге. Из них 400 миллионов были выделены для покрытия задолженности. Всего я израсходовал 1,3 миллиарда тенге. В 2015 году футболистам было выплачено более 3 миллиардов тенге заработной платы. Это большие деньги», - сказал Д.Васильев.
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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