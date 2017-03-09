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Nike выпустит в продажу спортивный хиджаб

09.03.2017 19:40   1046   0

Nike Inc в начале 2018 года начнет продавать хиджаб для исповедующих ислам спортсменок, став первым крупным производителем спортивной одежды, представившим специально разработанный для участия в соревнованиях мусульманский головной платок, передает Reuters.

Головной убор, который будет называться Pro Hijab, позволит спортсменкам соблюдать мусульманскую традицию и при этом будет удобен для участия в соревнованиях. Хиджаб сделан из легкой эластичной ткани и, как ожидается, поступит в продажу в начале 2018 года, заявила Nike.

Из-за усиления напряженности, связанной с нахлынувшими в Европу иммигрантами, и опасений в связи с угрозой со стороны боевиков-исламистов, ношение хиджаба в последнее время приводит к атакам в отношении мусульманок, однако головной убор одновременно стал символом культурного многообразия, на которое сделала ставку Nike.

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