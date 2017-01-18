Офицеры, сбежавшие от террористов, приговорены к лишению свободы

Межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес вердикт в отношении нарушивших военный устав во время теракта в Актобе бывших офицеров военной части 6655 Кайнарбека Тастамбекова и Кайыргали Оразжанова.

По решению специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области Кайнарбек Тастамбеков приговорен к лишению свободы на 4,5 года с отбыванием срока в колонии общего режима.

Кайыргали Оразжанов приговорен к 3,5 годам тюрьмы. Оба бывших военнослужащих лишены воинских званий. Оразжанов в последнем слове признал полностью свою вину и попросил прощения у потерпевших.

Напомним, военнослужащие обвиняются в халатном отношении к своим обязанностям и нарушении воинского устава. В ходе террористического акта оба военнослужащих не предприняли действий согласно уставу. В этот день Кайнарбек Тастамбеков был дежурным, а Кайыргали Оразжанов был его помощником. Они вместо выполнения своих воинских обязанностей выпрыгнули из окна туалета и сбежали с места происшествия.