Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
325
-0.002%
EUR/KZT
351.46
-0.005%
RUB/KZT
5.45
-0.013%
EUR/USD
351.46
-0.005%
EUR/CHF
351.46
-0.005%
EUR/JPY
351.46
-0.005%
GBP/USD
412.39
-0.009%
USD/CHF
325
-0.002%
USD/JPY
325
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
325 351.46 5.45
-0.002% -0.005% -0.013%
Рынки
Нефть Brent
56.85
+0.005%
Нефть WTI
54.5
+0.006%
Золото
1215
-0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1081
+0.018%
Жилье Астана
1009
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.85 54.5 1215
+0.005% +0.006% -0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Около 40% американцев выступают за импичмент Трампа

03.02.2017 10:08   623   0

Около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%, свидетельствуют данные опроса компании Public Policy Polling (PPP).

"Дональд Трамп менее двух недель пребывает на посту президента, а 40% избирателей уже хотят его импичмента", - отмечает компания. Против импичмента Трампа высказались 48% опрошенных, 12% воздержались. Отмечается, что неделю назад за импичмент Трампа выступали 35% избирателей. Импичмент в США может быть вынесен только за преступления на посту президента.

Около 52% избирателей заявили, что предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму, 43% отдали свое предпочтение Трампу.

"Обычно недавно избранный президент находится на пике своей популярности и переживает период "медового месяца", вступив в должность. Но Дональд Трамп вновь творит историю, так как внушительная часть избирателей уже хочет его импичмента, а большая часть избирателей хотела бы вернуть Барака Обаму", - заявил глава PPP Дин Дебнам.

МНЭ РК: Величина прожиточного минимума составила 21 835 тенге...
Величина прожиточного минимума в январе 2017 года составила 21 835 тенге, сообщает пресс-служба МНЭ РК. Величина прожиточного миниму...

Мнения опрошенных разделились и в отношении миграционного указа Трампа: 47% поддержали его, 49% выступили против. При этом 52% респондентов считают, что запрет задумывался именно для ограничения въезда мусульман в США, не согласны с такой оценкой 41% опрошенных.

МНЭ РК: Величина прожиточного минимума составила 21 835 тенге

Опрос проводился 30 и 31 января при участии 725 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процентных пункта.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    3

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    4

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    1

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    1

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное