Опубликован проект конституционных поправок

Опубликовано ​Распоряжение Президента Республики Казахстан «О всенародном обсуждении проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», а также сам проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Текст документа:

1. Вынести проект Закона Рес­публики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (далее – проект Закона) на всенародное обсуж­дение, которое провести в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года.

2. Опубликовать проект Закона в средствах массовой информации.

3. Рабочей группе по воп­росам перераспределения полномочий между ветвями государст­венной власти обеспечить анализ и обобщение предложений, высказанных в ходе всенародного обсуждения, доработку проекта Закона с учетом этих предложений и внесение его на рассмотрение Президента Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев

Астана, Акорда,

25 января 2017 года

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№ 141

Проект О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан

Внести в Конституцию Республики Казахстан, принятую на республиканском референдуме 30 августа 1995 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 4, ст. 217; 1998 г., № 20, ст. 245; 2007 г., № 10, ст. 68; 2011 г., № 3, ст. 29), следующие изменения и дополнения:

1. Пункты 1 и 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«1. Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.

2. Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией.».

2. В статье 44:

1) подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики; с согласия Мажилиса Парламента назначает на должность Премьер-Министра Республики; освобождает от должности Премьер-Министра Республики; по представлению Премьер-Министра, внесенному после консультаций с Мажилисом Парламента, определяет структуру Правительства, назначает на должность и освобождает от должности членов Правительства, за исключением министров иностранных дел и обороны, назначаемых и освобождаемых Президентом самостоятельно; принимает присягу членов Правительства; при необходимости председательствует на заседаниях Правительства по особо важным вопросам; отменяет либо приостанавливает полностью или частично действие актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;»;

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2) подпункты 8) и 9) исключить;

3) дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства направляет обращения в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции Республики, о даче заключения в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 91 Конституции Республики Казахстан;»;

4) подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) формирует подчиненную ему Службу государственной охраны;».

3. Пункт 2 статьи 45 исключить.

4. Подпункт 3) статьи 53 исключить.

5. Подпункт 6) статьи 57 изложить в следующей редакции:

«6) вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Палаты заслушивать отчеты членов Правительства Республики по вопросам их деятельности. По итогам заслушивания отчета большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Палаты вправе принимать обращение к Президенту Республики об освобождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им законов Республики. В этом случае Президент Республики освобождает от должности члена Правительства;».

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6. Пункт 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:

«2. Президент Республики имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающее, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение текущей сессии Парламента».

7. Пункт 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:

«2. Правительство является коллегиальным органом и в своей деятельности ответственно перед Президентом Республики, Мажилисом Парламента и Парламентом.».

8. Пункт 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:

«2. Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Республики премьер-министром Республики после консультаций с Мажилисом Парламента в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра.».

9. В статье 66:

подпункты 1) и 8) изложить в следующей редакции:

«1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление; по согласованию с Президентом Республики утверждает государственные программы и обеспечивает их исполнение;»;

«8) образует, упраздняет и реорганизует центральные исполнительные органы, не входящие в состав Правительства, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей;»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) по согласованию с Президентом Республики утверждает единую систему финансирования оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета;».

10. Подпункт 4) статьи 67 изложить в следующей редакции:

«4) докладывает Президенту и Мажилису Парламента об основных направлениях деятельности Правительства и о всех его важнейших решениях;».

11. Пункт 1 статьи 70 изложить в следующей редакции:

«1. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики.».

12. Пункт 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:

«2. Конституционный Совет рассматривает обращения Президента Республики в случаях, предусмотренных подпунктом 10-1) статьи 44 Конституции, а также обращения судов в случаях, установленных статьей 78 Конституции.».

13. Пункт 3 статьи 79 изложить в следующей редакции:

«3. Требования, предъявляемые к судьям судов Республики, определяются конституционным законом.».

14. Статью 81 изложить в следующей редакции:

«Статья 81

Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела и дает разъяснения по вопросам судебной практики.».

15. Пункт 1 статьи 83 изложить в следующей редакции:

«1. Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.».

16. Пункт 5 статьи 86 изложить в следующей редакции:

«5. Полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом Республики после консультаций с Премьер-Министром и Председателями палат Парламента, а также в случае принятия маслихатом решения о самороспуске.».

17. Пункт 4 статьи 87 изложить в следующей редакции:

«4. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность Президентом Республики с согласия маслихатов соответственно областей, городов республиканского значения и столицы. Акимы иных административно-территориальных единиц назначаются или избираются на должность в порядке, определяемом законом. Президент Республики вправе по своему усмотрению освобождать акимов от должностей.».

18. В статье 91:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления не могут быть изменены.»;

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Изменения и дополнения в Конституцию Республики выносятся на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента Республики при наличии заключения Конституционного Совета об их соответствии требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи.».