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Освободить школы от ЕНТ предлагают депутаты

29.03.2017 13:00   820   0
Освободить средние школы от проведения Единого национального тестирования просят депутаты Мажилиса Парламента РК от Коммунистической народной партии Казахстана, передает МИА «Казинформ».
 
Депутатский запрос от фракции КНПК озвучила на пленарном заседании палаты Ирина Смирнова: «В настоящее время Министерство образования и науки РК закрепляет школы ответственными за организацию мероприятий по сдаче ЕНТ. Данная работа представляет собой сбор выпускников школ, обеспечение автотранспортом до места пребывания, централизованное питание, в некоторых случаях возможно и проживание. Нужно отметить, что выпускники, получившие аттестат, уже не являются  участниками школьного учебного процесса. Привлечение учителей к организации и проведению ЕНТ является не только выполнением не свойственных им функций, но и превышением их полномочий. Нельзя забывать и том, что тестирование будет проводиться в каникулярное время, когда учителя будут находиться в трудовых отпусках. Значит, учителей будут отзывать из отпусков. Возникает вопрос: Почему МОН РК в средствах массовой информации декларирует одно, а на самом деле делает другое. Ведь совсем недавно руководство министерства официально заявило о необходимости освобождения учителей от несвойственных им функций». 
 
Депутат напомнила, что в текущем году, согласно новому формату проведения итоговой аттестации выпускников и единого национального тестирования, выпускники будут сдавать экзамены в школах для получения аттестата о среднем образовании и Единое национальное тестирование, которое будет выполнять функции экзамена для поступления в вуз и возможности получения государственных грантов. 
 
При этом, сдача ЕНТ является личным правом каждого ученика, и если он не желает дальше продолжать своё обучение в высшем учебном заведении, то никто не может принуждать его к этому.
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Ертай Салимов
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