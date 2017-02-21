От 4 до 7 млн тенге получат семьи погибших солдат

Каждой семье погибшего военнослужащего в Жамбылской области будет выплачена единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания, сообщил министр обороны РК Сакен Жасузаков.

«Каждой семье погибшего была оказана поддержка - финансовая и моральная. Кроме того, каждой семье будет выплачена единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания, что составит в среднем порядка от четырех до семи миллионов тенге. Сейчас работают там представители следственных органов. Окончательные выводы будут представлены в письменном виде по завершению работы комиссии», - сказал Жасузаков на заседании Правительства РК.

«Систематически мне докладывайте о ходе работы правительственной комиссии. Мы лишились семерых военнослужащих. Надо оказывать помощь семьям погибших, а также пострадавшим», - обратился Бакытжан Сагинтаев к министру обороны.

Напомним, что в Жамбылской области работает правительственная комиссия во главе с министром обороны РК Сакеном Жасузаковым по расследованию причин несчастного случая.

Нурсултан Назарбаев поручил МО РК оказать поддержку семьям погибших солдат

По факту гибели семи военнослужащих в Жамбылской области начато досудебное расследование по статье УК РК «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия».