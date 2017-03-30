Первые индивидуальные жилые дома по программе «Нұрлы жер» возводятся в Актобе

В рамках программы «Нұрлы жер» вкладчикам Жилстройсбербанка будет доступно не только многоквартирное жилье, но и индивидуальные жилые дома.

Об этом сообщила председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова во время посещения премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым объектов, строящихся в рамках программы «Нұрлы Жер».

Пилотный проект по строительству индивидуальных жилых домов программы «Нұрлы жер» реализуется в Актобе. Вкладчики ЖССБК, являющиеся очередниками МИО, в апреле 2017 года получат направление от акимата. В случае если граждане не являются вкладчиками ЖССБК, они могут открыть вклад жилищно-строительных сбережений. Для удобства с 1 апреля текущего года банк отменил все комиссии на открытие счетов.

Как отметила Ляззат Ибрагимова, после этого они должны будут накопить первоначальные 30% для участия в Программе и пройти оценку платежеспособности.