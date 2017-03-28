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«Кселл» и «WikiBilim» объявили о запуске первых бесплатных онлайн-курсов

28.03.2017 15:52   1092   0

Компания «Кселл» и общественный фонд WikiBilim объявили о запуске первых бесплатных онлайн-курсов на образовательной платформе «Открытый университет Казахстана». Проект, анонсированный осенью прошлого года, реализуется при поддержке ведущих вузов страны – КБТУ, AlmaUSDU, КазНИТУ им. Сатпаева, Института математики и математического моделирования.

 
 
Задача проекта OpenU заключается в том, чтобы обеспечить доступ к лучшим курсам ведущих казахстанских профессоров для всех казахстанцев, заинтересованных в профессиональном росте и совершенствовании. Как отметил президент общественного фонда WikiBilim Нурбек Матжани, интернет и современные технологии радикально изменили сферу высшего образования, которая на протяжении последних нескольких лет переживает настоящий бум массовых открытых онлайн-курсов (МООС), таких, как Coursera и TedX. Миллионы слушателей из разных стран мира, имея доступ к таким курсам, получают знания, повышают квалификацию или получают новую специальность. «К сожалению, 75% из почти 500 действующих сегодня онлайн-курсов доступны только на английском языке, а курсов, которые давали бы качественный контент на казахском языке, до недавнего времени не существовало вообще. Мы давно мечтали о том, чтобы открытая образовательная платформа с таким контентом появилась в Казахстане, и рады, что наши интересы совпали с интересами компании «Кселл», которая поддержала реализацию проекта», - отметил Нурбек Матжани.
 
 
По словам руководителя отдела коммуникаций АО «Кселл» Натальи Еськовой, задача компании в данном проекте заключается в предоставлении бесплатного доступа к образовательному контенту, связанному с телекоммуникациями и IT-отраслью.
 
«Нам очень приятно, что представители многих вузов с самого начала поверили в этот проект и помогли нам реализовать амбициозную задачу по созданию образовательной платформы с качественным контентом на казахском языке. Мы уверены, что OpenU будет интересен не только абитуриентам и студентам, но и тем, кто уже работает в сфере IT и коммуникаций, людям с ограниченными возможностями, жителям отдаленных районов Казахстана», - считает Наталья Еськова.
 
 

При поддержке «Кселл» было разработано десять онлайн-курсов для openu.kz, которые будут полностью доступны к концу лета. При этом первые четыре лекции откроются для прохождения регистрации уже в апреле, а еще три - в мае.

Платформа OpenU создана на базе OpenedX, разработанного специалистами Гарвардского университета и Массачусетского технологического института. Как отмечают разработчики, сайт обладает интуитивно понятным интерфейсом. Чтобы записаться на курсы, необходимо заполнить на сайте регистрационную форму. После получения письма-уведомления пользователь может активировать аккаунт, ознакомиться с кратким описанием курсов и биографией лектора, посмотреть трейлер. Почти 80% уникального образовательного контента будет представлено на казахском языке. Средняя продолжительность одного курса – 5 недель, еженедельно планируется выкладывать по две новых лекции и тестовые вопросы, ответив на которые, студент может проверить себя.

На сайте действует специальная вкладка «Обсуждение», где автор лекции может общаться со своими слушателями, а вкладка «Прогресс» позволяет отслеживать успеваемость. На сегодняшний день сайт доступен в десктопной и мобильной версиях, но инициаторы проекта отмечают, что со временем появится и мобильное приложение.

«Мы видим, что многие казахстанцы, особенно молодые люди, пользуются мобильным интернетом и мобильными девайсам и понимаем, что если мы хотим сохранить аудиторию, необходимо запускать мобильное приложение. Но это произойдет не сразу; сначала мы должны, что называется, накачать мышцы и научится делать классные курсы», - пояснил Нурбек Матжани.

В разработке курсов приняли самое активное участие не только представители вузовской и академической науки, но и известные деятели казахстанского IT-сектора. В частности, Арман Сулейменов, основатель и директор компании ZeroToOne Labs, подготовил курс по введению в компьютерные науки на языке Java.
 
«Мы постарались на понятном языке дать основы программирования людям, которые раньше ничего не знали об этом, дать минимум теории и максимум практики. Образовательный процесс – это не наполнение водой пустых ведер, а разжигание пламени. И мы надеемся, что «Открытый университет Казахстана» зажжет пламя жажды знаний у сотен и тысяч молодых людей», - отметил Арман Сулейменов.
 
 
По словам автора первого онлайн-курса, доктора физико-математических наук, профессора, академика НАН РК Аскара Джумадильдаева, освоение науки требует времени и терпения. Возможно, тех, кто осилит весь учебный материал, окажется не так много, но за массовостью гнаться не следует. В перспективе, считает ученый, целесообразно расширить перечень курсов, включив в него, например, отдельные разделы математики и физику. 
 
 
Вместе с тем, авторы проекта не планируют ограничиваться академическими дисциплинами и в перспективе намерены открыть на платформе OpenU курсы для бизнеса, в рамках которых бизнесмены смогут поделиться собственным опытом, а также научно-популярные курсы для широкой аудитории.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ертай Салимов
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