Первый киноканал "Ел Арна" начал вещание в РК

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев запустил эфир первого казахстанского киноканала «Ел Арна», передает МИА «Казинформ».

«Основной целью современной государственной политики является продвижение собственной отечественной продукции под общим брендом «Сделано в Казахстане».

Но было бы неправильно думать, что речь идет только о легкой, тяжелой промышленности, сельском хозяйстве и наукоемких отраслях. Не менее значимым направлением является и популяризация среди творческих масс казахстанского творческого продукта включая кино, телевидение, музыку, литературу и живопись», - сказал Даурен Абаев в ходе церемонии запуска канала.

Министр подчеркнул, что именно с этой социально-идеологической, значимой целью министерство информации и коммуникаций запустило платформу об истории Казахстана «Нэйшнл диджитал хистори», провело ребрендинг «Адебиет порталы», инициировало новую отечественную телевизионную премию «Тумар» и многое другое. «Сегодня мы даем старт одному из самых ожидаемых наших проектов телеканалу «Ел Арна».

В режиме нон стоп «Ел Арна» будет транслировать наши фильмы, сериалы, документальное и короткометражное кино, классику отечественного кинематогрофа, познавательные проекты и экспериментальную работу молодых режиссеров», - сообщил Даурен Абаев.