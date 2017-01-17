Победители Универсиады в Алматы получат до 4,9 миллионов тенге

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что победители Универсиады 2017, получат до 4,9 млн тенге ($15 000).

"Хорошим стимулом для успешного выступления является решение правительства об установлении единовременных выплат победителям и призерам летних и зимних Всемирных Универсиад. За первое место — 4,9 млн тенге ($15 000), второе место — 3,3 млн тенге ($10 000) и третье место — 1,6 млн тенге ($5 000)", — заявил министр.

Аналогичные суммы премиальных предусмотрены для тренеров победителей и призеров Универсиады, отметил министр.

Казахстан рассчитывает занять призовое место в общекомандном зачете на Универсиаде в Алматы.

«Достижения планируемых показателей позволяют бороться за призовое место в общекомандном зачете. На сегодняшний день определены составы команд по видам спорта. На Универсиаде нашу страну представят 168 спортсменов и 65 тренеров по всем видам спорта, вошедших в программу Универсиады (12 видов спорта)», - сказал Мухамедиулы.