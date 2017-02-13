Поколение Y выбирает стабильность

Представители так называемого поколения Y, студенты и профессионалы, рожденные в середине 1980-х – середине 1990-х, сегодня все чаще задумываются о будущем, начинают ценить стабильность своей работы и чаще, чем прежде, проявляют беспокойство в связи с военно-политической неопределенностью. К такому выводу пришли аналитики Deloitte, оценив результаты проведенного в 30 странах «Опроса поколения третьего тысячелетия». В опросе приняли участие 8 000 человек.

Как показали полученные результаты, респонденты, проживающие в странах с развивающейся экономикой, в целом считают себя благополучнее своих родителей как в финансовом (71%), так и в психологическом (62%) отношении. В странах с развитой экономикой результаты менее оптимистичны – там аналогичные показатели составили лишь 36% и 31% соответственно. Единственной развитой страной, в которой представители поколения Y выразили уверенность, что они будут жить лучше своих родителей, оказались США, а, в целом, представители лишь 11 из 30 стран оптимистично оценили перспективы собственного благополучия по сравнению с поколением родителей.

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«Выявленная пессимистичность в оценках указывает, что представителей поколения Y стали волновать совсем иные вопросы. Четыре года назад они переживали по поводу изменения климата и истощения природных ресурсов. Сейчас молодых специалистов больше всего беспокоят проблемы преступности, коррупции, военных конфликтов и политической напряженности. С решением именно этих задач поколение Y и связывает свое личное и профессиональное будущее», - прокомментировал главный исполнительный директор международной сети «Делойт» Пунит Ренжен.

По мнению большинства респондентов, работа дает им возможность повлиять на жизнь общества, принимая участие в конкретных делах и принося пользу конкретным людям. Казалось бы, незначительные добрые дела заставляют молодых людей гордиться своей работой и своим коллективом. Более половины респондентов отметили, что работодатели позволяют им участвовать в благотворительной и общественно полезной деятельности. Сотрудники, имеющие такую возможность, более преданы компании. Работники, у которых есть возможность внести личный вклад в общее дело, позитивнее относятся к социальной и политической ситуации в стране и оптимистичнее смотрят на деятельность компании. Представители поколения Y готовы дольше сохранять лояльность по отношению к компании, которая участвует в решении социальных проблем. В свою очередь, сотрудники, которым перспективы своей страны представляются более положительными, гораздо чаще заявляют, что их компания принимает участие в решении важных социальных и экономических проблем.

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Отношение представителей поколения Y к бизнесу в целом также продолжает улучшаться. На протяжении третьего года подряд наблюдается рост респондентов, считающих, что компании, в которых они работают, придерживаются этических норм, а руководство старается добиться повышения уровня жизни общества.

Наряду с возможностью участия в общественной и благотворительной деятельности представители поколения Y сегодня высоко ценят стабильные трудовые отношения. Еще год назад разница между теми, кто планирует поменять работу в течение двух лет и теми, кто не намерен делать этого в течение пяти лет, составляла 17%; на сегодняшний день разница сократилась до 7%. Стремление к стабильности у представителей поколения Y проявляется и в том, что почти две трети опрошенных предпочитают полную занятость, хотя и осознают такие преимущества работы фрилансера, как возможность получения новых знаний и опыта.

Подобные установки характерны и для отечественного рынка труда. Судя по данным опубликованного в конце прошлого года исследования компании Universum, главной целью казахстанских профессионалов является стабильная и надежная занятость. Наличие таковой сотрудники сегодня ценят гораздо выше, чем, например, баланс между свободой и личной жизнью или самостоятельность и независимость.

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Среди 18 вопросов, наиболее сильно волнующих представителей поколения Y, безработица оказалась на третьем месте. Поводом для беспокойства за свое профессиональное будущее становится автоматизация. 40% принимавших участие в опросе представителей поколения Y видят в ней угрозу своей работе, а 44% считают, что спрос на их профессиональные навыки может упасть. Половина опрошенных говорит о необходимости профессиональной переподготовки, а 53% считают, что их труд становится обезличенным. В то же время многие респонденты, в первую очередь активные интернет-пользователи, рассматривают автоматизацию как возможность проявить творческий подход или получить новые навыки и как итог – дополнительные выгоды.

В целом, участники опроса не склонны поддерживать лидеров, занимающих спорную или провокационную позицию, а также тех, кто вместо постепенного внедрения изменений ратует за радикальные преобразования. Что касается оценки сотрудничества государства и бизнеса, то в этом вопросе мнения респондентов из числа представителей поколения Y разделились практически поровну: 49% считают, что государство и бизнес сотрудничают успешно, а 48% респондентов придерживаются прямо противоположного мнения. При этом в большинстве своем молодые люди не испытывают иллюзий относительно эффективности такого сотрудничества. Лишь 27% опрошенных полагают, что конечную пользу от работы тандема «бизнес – государство» получат граждане и общество.