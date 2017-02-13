Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
321.95
+0.004%
EUR/KZT
342.43
+0.005%
RUB/KZT
5.56
-0.009%
EUR/USD
342.43
+0.005%
EUR/CHF
342.43
+0.005%
EUR/JPY
342.43
+0.005%
GBP/USD
403.05
+0.002%
USD/CHF
321.95
+0.004%
USD/JPY
321.95
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
321.95 342.43 5.56
+0.004% +0.005% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
56.78
+0.001%
Нефть WTI
53.85
+0.016%
Золото
1229.8
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1108
+0.024%
Жилье Астана
1021
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.78 53.85 1229.8
+0.001% +0.016% -0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Поколение Y выбирает стабильность

13.02.2017 15:29   1089   0 Автор: Анна Шатерникова

Представители так называемого поколения Y, студенты и профессионалы, рожденные в середине 1980-х – середине 1990-х, сегодня все чаще задумываются о будущем, начинают ценить стабильность своей работы и чаще, чем прежде, проявляют беспокойство в связи с военно-политической неопределенностью. К такому выводу пришли аналитики Deloitte, оценив результаты проведенного в 30 странах «Опроса поколения третьего тысячелетия». В опросе приняли участие 8 000 человек.

Как показали полученные результаты, респонденты, проживающие в странах с развивающейся экономикой, в целом считают себя благополучнее своих родителей как в финансовом (71%), так и в психологическом (62%) отношении. В странах с развитой экономикой результаты менее оптимистичны – там аналогичные показатели составили лишь 36% и 31% соответственно. Единственной развитой страной, в которой представители поколения Y выразили уверенность, что они будут жить лучше своих родителей, оказались США, а, в целом, представители лишь 11 из 30 стран оптимистично оценили перспективы собственного благополучия по сравнению с поколением родителей.

МВД РК: половина убийств в РК происходит в состоянии алкогольного опьянения...
Почти половина убийств в Казахстане происходит в состоянии алкогольного опьянения, заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. «О...

МВД РК: половина убийств в РК происходит в состоянии алкогольного опьянения

«Выявленная пессимистичность в оценках указывает, что представителей поколения Y стали волновать совсем иные вопросы. Четыре года назад они переживали по поводу изменения климата и истощения природных ресурсов. Сейчас молодых специалистов больше всего беспокоят проблемы преступности, коррупции, военных конфликтов и политической напряженности. С решением именно этих задач поколение Y и связывает свое личное и профессиональное будущее», - прокомментировал главный исполнительный директор международной сети «Делойт» Пунит Ренжен.

Материалы по теме

МВД РК: половина убийств в РК происходит в состоянии алкогольного опьянения

Редкая болезнь превращает 8-летнего мальчика в камень

В Астане проходят антитеррористические учения

В Алматы и Алматинской области арестовано 15 человек по обвинению в пропаганде терроризма

В Алматы задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам»

По мнению большинства респондентов, работа дает им возможность повлиять на жизнь общества, принимая участие в конкретных делах и принося пользу конкретным людям. Казалось бы, незначительные добрые дела заставляют молодых людей гордиться своей работой и своим коллективом. Более половины респондентов отметили, что работодатели позволяют им участвовать в благотворительной и общественно полезной деятельности. Сотрудники, имеющие такую возможность, более преданы компании. Работники, у которых есть возможность внести личный вклад в общее дело, позитивнее относятся к социальной и политической ситуации в стране и оптимистичнее смотрят на деятельность компании. Представители поколения Y готовы дольше сохранять лояльность по отношению к компании, которая участвует в решении социальных проблем. В свою очередь, сотрудники, которым перспективы своей страны представляются более положительными, гораздо чаще заявляют, что их компания принимает участие в решении важных социальных и экономических проблем.

Редкая болезнь превращает 8-летнего мальчика в камень

Отношение представителей поколения Y к бизнесу в целом также продолжает улучшаться. На протяжении третьего года подряд наблюдается рост респондентов, считающих, что компании, в которых они работают, придерживаются этических норм, а руководство старается добиться повышения уровня жизни общества.

Наряду с возможностью участия в общественной и благотворительной деятельности представители поколения Y сегодня высоко ценят стабильные трудовые отношения. Еще год назад разница между теми, кто планирует поменять работу в течение двух лет и теми, кто не намерен делать этого в течение пяти лет, составляла 17%; на сегодняшний день разница сократилась до 7%. Стремление к стабильности у представителей поколения Y проявляется и в том, что почти две трети опрошенных предпочитают полную занятость, хотя и осознают такие преимущества работы фрилансера, как возможность получения новых знаний и опыта.

Подобные установки характерны и для отечественного рынка труда. Судя по данным опубликованного в конце прошлого года исследования компании Universum, главной целью казахстанских профессионалов является стабильная и надежная занятость. Наличие таковой сотрудники сегодня ценят гораздо выше, чем, например, баланс между свободой и личной жизнью или самостоятельность и независимость.

В Астане проходят антитеррористические учения

Среди 18 вопросов, наиболее сильно волнующих представителей поколения Y, безработица оказалась на третьем месте. Поводом для беспокойства за свое профессиональное будущее становится автоматизация. 40% принимавших участие в опросе представителей поколения Y видят в ней угрозу своей работе, а 44% считают, что спрос на их профессиональные навыки может упасть. Половина опрошенных говорит о необходимости профессиональной переподготовки, а 53% считают, что их труд становится обезличенным. В то же время многие респонденты, в первую очередь активные интернет-пользователи, рассматривают автоматизацию как возможность проявить творческий подход или получить новые навыки и как итог – дополнительные выгоды.

В целом, участники опроса не склонны поддерживать лидеров, занимающих спорную или провокационную позицию, а также тех, кто вместо постепенного внедрения изменений ратует за радикальные преобразования. Что касается оценки сотрудничества государства и бизнеса, то в этом вопросе мнения респондентов из числа представителей поколения Y разделились практически поровну: 49% считают, что государство и бизнес сотрудничают успешно, а 48% респондентов придерживаются прямо противоположного мнения. При этом в большинстве своем молодые люди не испытывают иллюзий относительно эффективности такого сотрудничества. Лишь 27% опрошенных полагают, что конечную пользу от работы тандема «бизнес – государство» получат граждане и общество.            

 

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    49

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    60

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    100

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    42

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное