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Поток оралманов в Казахстан за год увеличился в 8 раз

15.03.2017 16:50   1793   1
В 2016 году количество прибывших в Казахстан оралманов составило 16 тысяч семей, что в восемь раз превышает показатели 2015 года, передает Today.kz.
 
Об этом в ходе встречи депутатов сената и представителей госорганов сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.
 
"То, что мы в 2005 году приняли закон, уже дало свои результаты. Если в 2015 году к нам прибыли две тысячи семей оралманов, то 2016 год мы завершили с 16 тысячами семей. Почти в восемь раз больше прибыло. 11 тысяч семей приехали из Узбекистана, около четырех тысяч прибыли из Китая, 257 семей - из России и других стран. Мы определили квоту для северных регионов. Если они прибывают в северные и центральные регионы Казахстана, то получают пособие, решаются вопросы жилья и трудоустройства. А если приезжают в южные регионы, то такой поддержки нет, есть только из местного исполнительного органа в части предоставления земельных участков и обучения. Такая поддержка осталась и в рамках новой программы", - сказала Тамара Дуйсенова.
 
"Скажу только по одной области: 196 семей приехали и поселились в Северо-Казахстанской области. Когда каждый раз поднимается вопрос о том, что семьи оралманов возвращаются домой или едут в те же южные регионы, хочу сказать, что из 196 семей только две семьи возвратились по семейным обстоятельствам", - добавила Дуйсенова. 
 
С 1991-го по 2015 год на историческую родину в Казахстан вернулись и получили статус оралмана 261 104 семьи, или 957 772 этнических казаха, что составляет 5,5 процента от общей численности населения страны.
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  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
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  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
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Цифра дня
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трлн тенге
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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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