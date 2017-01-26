Правительство пересмотрит стандарты по безопасности и здоровью детей

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов провел встречу с депутатами Сената Парламента РК – членами Комитета по социально-культурному развитию и науке во главе с председателем комитета Бырганым Айтимовой.

Во время встречи были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся социального блока. Как отметил вице-премьер Тасмагамбетов, в течение 2016 года в Парламент было направлено 7 заключений по вопросам образования, здравоохранения и культуры.

Были рассмотрены вопросы, касающиеся дошкольного воспитания и обучения, такие как автоматизация постановки на очередь детей и выдачи направлений в детские сады, расширение сети дошкольных объектов, в том числе за счет ГЧП в этом году планируется создать 41,9 тысячи новых мест.

Что касается среднего образования, то рассмотрены строительство 56 школ взамен аварийных и трехсменных школ, переход 2, 5, 7-х классов на обучение по обновленным программам и пятидневную учебную неделю, проведение ЕНТ по новому формату с разделением выпускных и вступительных экзаменов.

Отмечается, что на текущий год запланировано пересмотреть все СНиПы и стандарты по школьному питанию, оборудованию, школьной одежде, спорту и другим вопросам, затрагивающим безопасность, здоровье и благополучие детей.

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В техническом и профессиональном образовании прорабатывается запуск проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», охват, по предварительным данным, составляет 47,3 тысячи человек, разработка новых модульных программ по 65 рабочим специальностям, обучение 5 200 преподавателей и мастеров производственного обучения для реализации новых программ.

В высшем и послевузовском образовании будут внедрены принципы корпоративного управления в вузах, создание служб внутреннего аудита, изменение организационно-правовой формы вузов с переходом в некоммерческие акционерные общества, замена государственной аттестации вузов международной аккредитацией.

Кроме того, были рассмотрены вопросы здравоохранения по созданию Фонда социального медицинского страхования и его филиалов в регионах. В 2017 году будет открыт педиатрический факультет во всех медицинских вузах и поэтапно восстановлены педиатрические участки, во всех регионах в поликлиническом звене будут внедрены электронные очереди. Поэтапно будут открываться кабинеты централизованного разведения химиопрепаратов на базе онкологических диспансеров в соответствии с международными стандартами. Также рассмотрены вопросы по внедрению регрессивной шкалы наценок на лекарственные средства в розничной сети.

Опубликован проект конституционных поправок