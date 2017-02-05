Представительство турецкой индустриальной зоны открыли в Южном Казахстане

Индустриальные зоны Южно-Казахстанской области и Турции намерены укреплять сотрудничество в рамках совместных проектов. В здании индустриальной зоны «Оңтүстік» открыто представительство турецкой индустриальной зоны «Ostim», сообщает ИА «Казинформ»

Решение было принято в ходе встречи руководителей соответствующих отраслей двух стран, а также в рамках заключенного меморандума на проходящем в эти дни казахстанско-турецком инвестиционном форуме.

Таким образом, руководство индустриальной зоны «Оңтүстік» намерено в последующем систематизировать работу и использовать опыт турецких коллег. Стоит отметить, что в Анкаре индустриальная зона «Ostim» насчитывает порядка 5,2 тыс. предприятий, и на протяжении 50 лет имеет большой опыт в развитии промышленных зон.

Председатель совета учредителей индустриальной зоны «Ostim» Орхан Айдын отметил, что совместные работы окажутся продуктивными для предпринимателей двух стран и выразил уверенность, что представительство индустриальной зоны «Оңтүстік» также будет открыто и в Анкаре.

В свою очередь, директор индустриальной зоны «Оңтүстік» Мухтар Турабеков сообщил, что благодаря совместному сотрудничеству, выпускаемая продукция будет реализовываться в рамках единого либо индивидуального бренда.

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Отметим, что в целях повышения инвестиционной привлекательности региона и создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса во всех городах и районах области создаются индустриальные зоны, общее количество которых на сегодняшний день составляет 11 индустриальных зон. Среди них индустриальная зона «Оңтүстік» насчитывающая 84 предприятия, и где около 2,5 тыс. человек трудоустроено на постоянную работу.