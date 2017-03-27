Продлен арест экс-главе КНБ РК Нартаю Дутбаеву

Бывшему председателю Комитета национальной безопасности РК Нартаю Дутбаеву продлили срок ареста до 26 мая.
"14 марта 2017 года районный суд №2 Есильского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемых Нартая Дутбаева, Нурлана Хасенова, Ерлана Нуртаева до 26 мая 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы столичного суда.
Дутбаев подозревается в совершении преступлений согласно части 3 статьи 185 "Разглашение государственных секретов" и части 3 статьи 362 "Превышение власти и должностных полномочий" УК РК.