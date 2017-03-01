Продлен арест экс-главы КНБ Нартая Дутбаева

Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву продлили срок ареста до 26 марта, сообщает МИА КазИнформ.

17 февраля 2017 года районный суд №2 Есильского района г. Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемых Дутбаева Нартая Нуртаевича, Хасен Нурлана Болатулы и Нуртаева Ерлан Суюмбаевича до 26 марта 2017 года.

Напомним, что 26 декабря по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 («Разглашение государственных секретов») и ст. 362 ч.3 («Превышение власти и должностных полномочий») Уголовного кодекса РК, задержаны Нартай Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.

Дутбаев возглавлял КНБ с 2001 по 2006 годы, позже работал советником президента и руководителем нацкомпаний.