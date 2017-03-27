Продлен арест фигурантам дела по «Байтерек DEVELOPMENT»

Фигурантам дела по «Байтерек DEVELOPMENT» продлили арест, сообщает МИА "Казинформ".

«6 марта 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемого Б.Жаксыбаева до 30 апреля 2017 года. Этим же судом 6 марта 2017 года продлены сроки содержания под стражей подозреваемых Б.Айтимбетова, Д.Анарбая, А.Джакупова, Б.Есмуханова, А.Комарова, Г.Сариева, К.Смагулова до 17 апреля 2017 года», - говорится в сообщении суда Астаны.

2 февраля 2017 года суд уже продлевал срок содержания под стражей подозреваемым: руководителю департамента дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетову Б.Б., бывшему и нынешнему управляющему директору Анарбаю и Сариевву, руководству ТОО «Project City Group» Смагулову, Есмуханову, Жуманазару и Комарову, заместителю председателя правления АО «Байтерек Development» Джакупову до 17 марта 2017 года. Бывшему председателю правления Жаксыбаеву срок ареста был продлен до 30 марта 2017 года.

Задержанные обвиняются в систематическом получении взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол». Преступная схема, в которую были вовлечены 13 предприятий, была распространена по объектам строительства на территории всей республики, в городах Уральск, Кокшетау, Атырау, Актобе, Тараз, Талдыкорган.