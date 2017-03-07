Прокуратура РК направила уголовное дело в отношении Аблязова в суд

Прокуратура города Алматы по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего
В соответствие с требованиями статьи 304
В связи с тем, что Аблязов находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки, прокуратура публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении него в суд в СМИ.
Ранее прокуратура РК публиковала в казахстанских и зарубежных СМИ уведомление о необходимости Мухтару Аблязову явиться на допрос для объявления постановления о квалификации его деяний.
Однако в назначенное время Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.
Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого, в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).