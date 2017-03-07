Прокуратура РК направила уголовное дело в отношении Аблязова в суд

Прокуратура города Алматы по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка Мухтара Аблязова, Жаримбетова Ж., Садыкова К. и Мамеш С. приняла решение об утверждении обвинительных актов.

В соответствие с требованиями статьи 304 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитнику обвиняемого Аблязова.

В связи с тем, что Аблязов находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки, прокуратура публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении него в суд в СМИ.

Ранее прокуратура РК публиковала в казахстанских и зарубежных СМИ уведомление о необходимости Мухтару Аблязову явиться на допрос для объявления постановления о квалификации его деяний.

Однако в назначенное время Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого, в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).

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