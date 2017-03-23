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ПРООН: Системы социального обеспечения необходимы Европе и Центральной Азии

23.03.2017 12:33   818   0

Согласно последнему докладу ПРООН о человеческом развитии борьба с дискриминацией, безработицей и неравным политическим участием является ключом к дальнейшему развитию региона.

Обладая относительно высоким уровнем благосостояния, развивающиеся страны в регионе Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ) могли наблюдать, что неравенство и социальное исключение резко возрастают, если не предпринимать меры для защиты уязвимых групп от безработицы, дискриминации и разного рода шоков. Таковы результаты доклада о человеческом развитии  за 2016 год «Человеческое развитие  для всех», опубликованного сегодня Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

«Мы не можем ослабить нашу бдительность. Даже в регионе с относительно высоким уровнем человеческого развития нам необходимо удвоить усилия, чтобы расширить права и возможности тех, кто остался позади или рискует вновь стать бедным», - отметила Джихан Султаноглу, директор Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ

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По словам эксперта, регион Европы и СНГ имеет самый высокий индекс человеческого развития (ИЧР) среди развивающихся регионов и добился последовательного прогресса в уровне человеческого развития, несмотря на недавнее замедление. Регион также является наиболее равноправным среди развивающихся регионов, где показатель человеческого развития с учетом неравенства лишь на 13 процентов ниже индекса человеческого развития.

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Уязвимые группы в регионе сталкиваются с препятствиями в области человеческого развития

В докладе показано, что почти в каждой стране региона определенные группы людей сталкиваются с такими недостатками, которые часто, пересекая и усиливая друг друга, усугубляют уязвимость и разрыв между поколениями и затрудняют выход на более достойный уровень жизни, доступный остальным. Женщины и девочки, сельские жители, коренные народы, этнические меньшинства, люди с инвалидностью, мигранты и беженцы, а также ЛГБТИ входят в число систематически исключенных не только экономическими, но и политическими, социальными и культурными барьерами.

«В регионе уровень экономической активности женщин, составляющий 45 процентов, остается значительно ниже уровня экономической активности мужчин, который составляет 70 процентов. Уровень безработицы среди молодежи очень высок и составляет 19 процентов, в то время как средний уровень безработицы составляет 10,4 процента. Женщины также недостаточно представлены на руководящих должностях. Количество женщин среди мест в парламенте, несмотря на увеличение до 19 процентов за последние 20 лет, по-прежнему отстает от стран Латинской Америки и Карибского бассейна (28,1 процента), стран Африки к югу от Сахары (23,3 процента) и Восточной Азии и Тихого океана (19,6 процента)», - отмечается в докладе.

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В работе также говорится, что люди, бежавшие от удаленных конфликтов в Сирии, Афганистане и других мест, относятся к числу наиболее обездоленных в регионе. Мигранты и беженцы, в частности, часто сталкиваются с препятствиями на пути поиска работы, получения образования и политического участия в регионе и за его пределами.

Пришло время устранить препятствия для развития

«Преобразование глубоких и постоянных барьеров, таких как дискриминационные социальные нормы и законы, а также решение проблемы неравного доступа к участию в политической деятельности необходимы для устранения пробелов и обеспечения справедливого и устойчивого развития для каждого человека», - говорит Селим Джахан, директор Офиса Докладов о человеческом развитии и ведущий автор доклада.

В докладе содержится призыв к предоставлению достойных рабочих мест и доступу к базовым услугам, а также признается важность предоставления уязвимым группам особого участия, автономии и права голоса в процессе принятия решений. Основные данные, дезагрегированные по таким характеристикам, как местоположение, пол, возраст, социально-экономический статус и этническая принадлежность, также важны для того, чтобы знать, кто остался позади, добавляют авторы. 

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Человеческое развитие возможно для каждого

«Всеобщее человеческое развитие достижимо, - говорит Селим Джахан. - «В последние десятилетия мы стали свидетелями достижений в области человеческого развития, которые когда-то считались невозможными».

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, есть обещание более равномерно распределять преимущества развития среди различных слоев населения и поколений. В докладе содержится рекомендация о переориентации политики для обеспечения достижения прогресса для тех, кто остался позади и указывает на несколько позитивных примеров из региона.

Отмечая, что два миллиарда человек во всем мире не имеют банковского счета, в докладе утверждается, что финансовая вовлеченность бедных людей имеет решающее значение для инклюзивного роста. Доклад ссылается на значительно расширенный доступ к финансовым услугам в бывшей югославской республике Македонии и других странах региона благодаря технологическим достижениям и другим мерам.

В докладе освещаются услуги государственной юридической помощи в Грузии в качестве важного инструмента содействия расширению прав и возможностей наиболее уязвимых слоев населения. Созданная для предоставления юридической помощи уязвимым группам с 2007 года система предоставляет бесплатную юридическую помощь более 75 000 человек. 

В докладе также содержится призыв к реформам глобальных рынков и институтов, с тем чтобы сделать их более справедливыми и представительными. В частности, для борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми потоками, которые серьезно подрывают финансовое состояние региона, в докладе рекомендуется более широкое глобальное сотрудничество в борьбе с уклонением от налогов путем улучшения обмена информацией и других усилий по мониторингу глобальных финансов.

 

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Цитата дня
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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