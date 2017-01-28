Пуски «Протонов» будут возобновлены через 3,5 месяца

Пуски ракет-носителей «Протон-М» будут возобновлены через несколько месяцев, а три уже готовых ракеты будут разобраны для замены двигателей, сообщает ИА «Интерфакс»

Об этом вице-премьер Росси Дмитрий Рогозин сообщил в своем твиттере, написав в том числе, что Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения.

«Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены», - сказал вице-премьер.

Как сообщалось ранее, на "Воронежском механическом заводе" - дочернем предприятии Центра имени М.В.Хруничева - в субботу заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров провели рабочее совещание с руководством предприятий ракетно-космической отрасли. Обсуждались вопросы качества и надежности ракетных двигателей производства завода. Позже Роскосмос сообщил, что ракетные двигатели, произведенные здесь вновь подвергнутся проверке.