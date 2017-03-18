РК выплатит взносы в фонд медстрахования за 10 млн граждан

Взносы в фонд медстрахования за 10 млн. казахстанцев будет выплачивать государство, передает МИА "Казинформ".

"Под медицинское страхование попадают все 18 миллионов казахстанцев. Оно коснется каждого, начиная от младенцев до пожилых людей. При этом государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Это 10 млн 30 тысяч человек из 14 различных категорий, куда вошли и дети до 18 лет. Остальные более 7 млн человек - трудоспособное население, которые само будет оплачивать страховые взносы. Основные из них работодатели", - пояснила на семинаре в диагностическом центре региона координатор республиканского штаба по проведению информационно-разъяснительной работы по внедрению обязательного социального медицинского страхования Зауреш Балкенова.

Как уже сообщалось ранее, в Казахстане внедряют систему обязательного медстрахования, основанную на солидарной ответственности государства, работодателя и каждого человека. В рамках ОСМС будет предоставляться: амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением застрахованным гражданам, стационарная медпомощь, высокотехнологические медицинские услуги, стационарозамещающие технологии, долгосрочный сестринский уход. Объем оказываемой медицинской помощи в рамках ОСМС не будет зависеть от суммы взноса в ФСМС. Достаточно того, чтобы эти отчисления производились регулярно.