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С ТОО «Комфортный дом» и ТОО «Grant Elite-NS» взыскано 149,9 млн тенге

20.02.2017 14:19   504   0

Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны исковое заявление прокурора города Астаны в интересах жилищно-строительного кооператива «Скай сити 2016» о взыскании денежных средств с ответичиков ТОО «Комфортный дом» и ТОО «Grant Elite-NS» в размере 149,9 млн тенге и передачи незавершенного строительного объекта с земельным участком удовлетворено в полном объеме.

Судебное решение направлено на немедленное исполнение.

В настоящее время ЖСК начала процедуру по регистрации данного объекта в органах юстиции.

По завершению указанных мероприятий у ЖСК появится право самостоятельно начать строительство незавершенного объекта, в том числе путем привлечения инвесторов.

 

  • Источник:
  • Прокуратура Астаны
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