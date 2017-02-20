Сайты госорганов оценили на соответствие законодательству

Сайты некоторых госорганов и коммунальных предприятий Алматы не в полной мере отвечают требованиям к Закону «О доступе к информации». К такому выводу пришли участники VIII городского хакатона «Информационная доступность города». Хакатон был организован под эгидой Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) в рамках проекта City Solutions.

Участники хакатона посетили веб-сайты 60 государственных органов и коммунальных предприятий, подведомственных учреждений, предприятий ГЧП и территориальных представительств. Оценку сайтов проводили по 34 критериям, из которых 17 – обязательных требований, предусмотренных Законом «О доступе к информации» и 17 – рекомендуемые экспертами технические критерии.

Автор идеи, руководитель DPR Studio Жанна Прашкевич отметила, что выбор сайтов был сделан случайным образом. При этом инициаторы исследования постарались охватить все сферы городской жизни: здравоохранение, коммунальное хозяйство, правоохранительные органы, коммунальное хозяйство и благоустройство, жилье и предпринимательство, культура. Критерии для оценки учитывали возможность оперативно и легко воспользоваться сайтом. «Для граждан становится все более актуальным поиск информации в интернете, в том числе информации о деятельности госорганов. И необходимо, чтобы эта информация была достоверной, а доступ к ней – быстрым», - прокомментировала Жанна Прашкевич.

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Эксперты отмечают, что результаты проверки оказались неутешительными: ни один из 60 сайтов не соответствовал всем обязательным и желательным критериям. Чаще всего соблюдаются требования по указанию адреса учреждения, размещению хостинга в Казахстане, размещению порядка рассмотрения запросов от юридических и физических лиц, наличие сервиса «Вопрос-Ответ». Среди технически критериев, как правило, соблюдается требование по регистрации домена сайта непосредственно на учреждение, наличие на сайте корректно работающей поисковой строки. Не соблюдаются требования по размещению интерактивных опросов граждан, актуальных вакансий, расписания работы учреждения, по размещению отчетов или докладов о проделанной работе.

Одними из самых открытых государственных структур, если ориентироваться на качество-интернет-ресурсов, являются Алматинский государственный суд, городское управление природных ресурсов, холдинг «Алматы Су», управление здравоохранения, департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы. «Есть госорганы, которые упоминаются только на сайте ревизионной комиссии, но не в интернете, и если вы захотите узнать, чем занимаются такие организации, информации из привычных поисковых систем вы не получите. Выяснилось, что значительная часть официальной переписки госорганов находится на российских серверах, что сайты многих государственных органов не имеют мобильных версий или не адаптированы под мобильные устройства – и это при том, что трафик с мобильных устройств практически сравнялся с десктопным», - отметила Жанна Прашкевич.

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Среди других недочетов – низкая видимость сайтов для поисковых систем. Между тем, прокомментировал директор представительства агентства Promodo Kazakhstan Илья Миненко, горожане зачастую не знают точного названия госоргана и тем более его сайта, и поэтому пользуются поисковыми системами, вбивая ключевые фразы для решения интересующих вопросов. Каждый пользователь ищет, как ему удобно, отмечает эксперт, но информацию можно структурировать. Если же сайт плохо оптимизирован под поисковые системы, пользователь не находит нужный источник и довольствуется неподтвержденной или устаревшей неофициальной информацией, взятой, например, с форумов.

По словам инициаторов, цель исследования заключалась в том, чтобы зафиксировать данные на момент годовщины принятия Закона «О доступе к информации». Подобное исследование предлагается проводить раз в год, чтобы отслеживать изменения. «Мы надеемся, что результаты исследования окажутся полезными государственным органам и другим обладателям информации как независимая альтернативная оценка удобства и эффективности их интернет-ресурсов с точки зрения пользователей информации», - прокомментировала Жанна Прашкевич.

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