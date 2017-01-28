Сегодня ЦОНы оформляют временную регистрацию до 20.00

Сегодня, 28 января, оформить временную регистрацию можно во всех ЦОНах страны до 20.00, сообщили в пресс-службе АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»».



Для удобства граждан 28 января оформить временную регистрацию можно во всех ЦОНах страны до 20.00 вечера, а в воскресенье, 29 января, двери центров обслуживания населения Астаны и Алматы будут открыты с 10.00 до 15.00.



«В последние дни наблюдается уменьшение нагрузки на центры обслуживания населения. Очевидно, это связано с сообщением МВД о том, что до середины марта за отсутствие регистрации штрафовать не будут. Однако казахстанцам не следует откладывать регистрацию в долгий ящик и пройти ее сейчас, в удобное для граждан время ежедневно с понедельника по субботу 8.00 до 20.00», - отметили госкорпорации.



Также напоминаем, что отследить наличие очередей в ЦОНах Астаны и Алматы можно на сайте госкорпорации www.goscorp.kz . Информация обновляется каждый час.



