Сегодня состоится церемония открытия Азиатских игр в Саппоро

Сегодня в 16.00 по местному времени в японском городе Саппоро состоится официальная церемония открытия VIII - зимних Азиатских игр, которые пройдут с 19 по 26 февраля.

Как сообщает МИА «Казинформ», знаменосцем казахстанской сборной на параде будет пятикратный чемпион Казахстана по лыжным гонкам Ердос Ахмадиев.

VIII - зимние Азиатские игры Честь страны на Играх будут защищать 116 спортсменов, которые испытают свои силы в 11-ти видах спорта. На играх 2017 года в Саппоро будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта.

Спортивная делегация Казахстана будет представлена на Играх преимущественно вторым составом. При этом в нашей команде будут несколько лидеров - это фигуристы Денис Тен, Элизабет Турсынбаева, конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин, Екатерина Айдова и лыжник Николай Чеботько. Вчера в Саппоро состоялась церемония поднятия казахстанского флага на VIII зимних Азиатских играх.