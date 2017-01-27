Сирия глазами казахстанских журналистов

Взоры всей мировой общественности сегодня обращены в сторону Сирии. Ситуация в стране, сложившаяся за последнее время, сказывается не только на ее жителях, но и на международном уровне.

Миллионы сирийцев уже бежали из страны и стали беженцами, ежедневно тысячи семей покидают свои дома в поисках безопасности. Война в Сирии – один из самых кровавых конфликтов в истории 21 века.

Журналисты телеканала «Хабар» побывали в Сирии, чтобы узнать из первых рук о тяготах, с которыми сталкиваются жители полуразрушенной страны, и что заставляет их не терять надежду.

Истории простых сирийцев, живущих в непростое время, будут показаны в документальном фильме «Живая Сирия».

Руслан Идрисов, корреспондент: «Мы слишком часто видим в новостях ужасающие кадры сирийской войны, но очень мало мы видим людей. Оказавшись в Сирии, мы с оператором Канатом Абильдиным попытались заглянуть в глаза мужчин, женщин, детей, и в фильме "Живая Сирия" стремились рассказать о том, что вопреки войне люди пытаются жить. И живут. Хотя, на первый взгляд, это кажется немыслимым.

Нам всем иногда нужно остановиться и посмотреть вокруг, узнать, как живут люди в других странах. При том, что Сирия не где-то там – далеко, мы находимся на одном континенте. Посмотрите этот фильм! Надеюсь, он поможет вам понять что-то очень важное для себя...». "Живая Сирия", в 20:30 на телеканале "Хабар".