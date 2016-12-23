Система «ОҢАЙ» внедрена на катке «Медеу»

Теперь любители катания на коньках могут использовать карты «ОҢАЙ» для регистрации оплаты входа на высокогорный каток «Медеу» прямо на турникете, сообщает ТОО «ОҢАЙ Pay». Стоимость входных билетов на каток не меняется: по единой транспортной карте - 1800 тенге, по транспортной карте студента применяется тариф «Молодежный» (с 13 до 23 лет) – 800 тенге, по транспортной карте школьника применяется тариф «Детский» (с 7 до 12 лет) – 400 тенге.

При входе на каток контролёр вправе попросить предоставить документ, удостоверяющий личность для подтверждения возраста (удостоверение личности, водительские права либо паспорт) или другой документ, подтверждающий право на льготы. Для входа на Медеу пользователям карт «ОҢАЙ» можно, минуя кассы, сразу подойти к турникету с наклейкой «ОҢАЙ» и приложить карту к считывателю.

Для пользователей, которые не успели пополнить баланс карты, возле касс «Медеу» установлен терминал «QIWI». Кроме того, пополнение баланса можно осуществить через интернет-порталы большинства банков Казахстана и другие сервисы, указанные на сайте Onay.kz.

«Каток «Медеу» – визитная карточка города и одно из любимых мест зимнего досуга для горожан. Для нас важно удобство каждого посетителя катка, поэтому мы стараемся идти в ногу со временем. Вход по картам является самым простым и удобным способом регистрации оплаты, который по достоинству оценят наши посетители», - отметил управляющий директор ВСК "Медеу" Бакытжан Кенжегалиев.

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В свою очередь, директор ТОО «Оңай Pay» Александр Зайкин рассказал о дальнейших перспективах развития системы электронного билетирования.

«Система «ОҢАЙ» планомерно развивается. Мы рады, что сегодня по нашей карте можно не только ездить на общественном транспорте и метро, но и оплачивать нетранспортные услуги, такие как вход на Медеу. Мы планируем и дальше активно развивать платёжные возможности карты «ОҢАЙ», предоставляя алматинцам и гостям южной столицы наиболее простой и дружественный способ регистрации оплаты», - добавил он.