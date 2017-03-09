Валюта нал
USD 316.50 316.90
RUB 5.40 5.43
EUR 333.00 334.50
Валюта бирж
USD/KZT
316.81
-0.005%
EUR/KZT
334.46
-0.005%
RUB/KZT
5.38
+0.009%
EUR/USD
334.46
-0.005%
EUR/CHF
334.46
-0.005%
EUR/JPY
334.46
-0.005%
GBP/USD
384.86
-0.002%
USD/CHF
316.81
-0.005%
USD/JPY
316.81
-0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
316.81 334.46 5.38
-0.005% -0.005% +0.009%
Рынки
Нефть Brent
53.17
+0.001%
Нефть WTI
50.61
+0.007%
Золото
1208.2
-0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1092
-0.027%
Жилье Астана
1084
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
53.17 50.61 1208.2
+0.001% +0.007% -0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Систему образования в Казахстане переведут в электронный формат

09.03.2017 18:44   1124   0
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев отметил, что все данные, которые необходимы Министерству, будут размещены в двух электронных базах – Национальной образовательной базе данных и электронном журнале «Кунделик», передает primeminister.kz.
 
Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве РК сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.
 
Сейчас данный вопрос прорабатывается совместно с Министерством финансов и Генеральной прокуратурой. Для того, чтобы данные ведомства выпустили свои пояснения о том, что электронная отчетность приравнена к бумажной отчетности для проверяющих всех уровней.
 
«Если мы решим эту проблему, у нас останется только одна проблема с проникновением интернета. Конечно, проникновение интернета хромает, но в городах практически во всех школах интернет есть. Над этой проблемой нужно работать: мы покупаем компьютеры, просим акимов, чтобы проводили wi-fi в каждый класс для того, чтобы учителя не бегали из кабинета в кабинет», – сообщил министр.
 
Также Е.Сагадиев отметил, что его ведомство работает над повышением зарплат учителям. Возможно, уже в этом году удастся уменьшить учебную нагрузку на учителей при прежней зарплате.
 
Министр отметил, что профессия педагога на сегодняшний день в числе приоритетных. По его словам, в ближайшее время Казахстану понадобятся около 200 тысяч новых педагогов для детских садов, школ и вузов.
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    42

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    14

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    466

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    110

Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное