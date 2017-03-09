Систему образования в Казахстане переведут в электронный формат

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев отметил, что все данные, которые необходимы Министерству, будут размещены в двух электронных базах – Национальной образовательной базе данных и электронном журнале «Кунделик», передает primeminister.kz.

Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве РК сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

Сейчас данный вопрос прорабатывается совместно с Министерством финансов и Генеральной прокуратурой. Для того, чтобы данные ведомства выпустили свои пояснения о том, что электронная отчетность приравнена к бумажной отчетности для проверяющих всех уровней.

«Если мы решим эту проблему, у нас останется только одна проблема с проникновением интернета. Конечно, проникновение интернета хромает, но в городах практически во всех школах интернет есть. Над этой проблемой нужно работать: мы покупаем компьютеры, просим акимов, чтобы проводили wi-fi в каждый класс для того, чтобы учителя не бегали из кабинета в кабинет», – сообщил министр.

Также Е.Сагадиев отметил, что его ведомство работает над повышением зарплат учителям. Возможно, уже в этом году удастся уменьшить учебную нагрузку на учителей при прежней зарплате.

Министр отметил, что профессия педагога на сегодняшний день в числе приоритетных. По его словам, в ближайшее время Казахстану понадобятся около 200 тысяч новых педагогов для детских садов, школ и вузов.