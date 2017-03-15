Составлен рейтинг городов с самым высоким уровнем жизни

Консалтинговая компания Mercer опубликовала свой ежегодный индекс качества жизни Quality of Living Index, в рамках которого города мира оцениваются с точки зрения качества жизни по целому ряду параметров, сообщает vestifinanse.ru.
В исследовании принимают участие 450 городов по всему миру, при этом Mercer принимает во внимание следующие параметры, по которым оценивается качество жизни:
- политическая и социальная атмосфера (политическая стабильность, преступность, соблюдение законов),
- экономическая атмосфера (валютное регулирование, банковские услуги),
- социокультурная атмосфера (доступность СМИ и цензура, ограничения личной свободы),
- здравоохранение (доступность медикаментов и услуг в сфере здравоохранения, инфекционные заболевания, канализация, утилизация отходов, загрязнение воздуха),
- школы и образование (стандарты образования и доступность международных учебных заведений),
- коммунальные услуги и транспорт (электричество, вода, общественный транспорт, пробки на дорогах),
- отдых (рестораны, театры, кинотеатры, спортивная инфраструктура и возможности для отдыха),
- потребительские товары (доступность потребительских товаров, продуктов питания),
- жилье (аренда жилья, бытовая техника, мебель, ремонтно-эксплуатационные услуги),
- окружающая среда (климат, природные катастрофы).
Городами с самым высоким уровнем жизни признаны:
1) Вена (Австрия)
2) Цюрих (Швейцария)
3) Окленд (Новая Зеландия)
4) Мюнхен (Германия)
5) Ванкувер (Канада)
6) Дюссельдорф (Германия)
7) Франкфурт (Германия)
8) Женева (Швейцария)
9) Копенгаген (Дания)
10) Базель (Швейцария)
11) Сидней (Австралия)
12) Амстердам (Нидерланды)
13) Берлин (Германия)
14) Берн (Швейцария)
15) Велингтон (Новая Зеландия)
16) Мельбурн (Австралия)
17) Торонто (Канада)
18) Оттава (Канада)
19) Гамбург (Германия)
20) Стокгольм (Швеция).