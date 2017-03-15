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Составлен рейтинг городов с самым высоким уровнем жизни

15.03.2017 17:17   848   0
Консалтинговая компания Mercer опубликовала свой ежегодный индекс качества жизни Quality of Living Index, в рамках которого города мира оцениваются с точки зрения качества жизни по целому ряду параметров, сообщает vestifinanse.ru.
 
В исследовании принимают участие 450 городов по всему миру, при этом Mercer принимает во внимание следующие параметры, по которым оценивается качество жизни:
 
- политическая и социальная атмосфера (политическая стабильность, преступность, соблюдение законов),
 
- экономическая атмосфера (валютное регулирование, банковские услуги),
 
- социокультурная атмосфера (доступность СМИ и цензура, ограничения личной свободы),
 
- здравоохранение (доступность медикаментов и услуг в сфере здравоохранения, инфекционные заболевания, канализация, утилизация отходов, загрязнение воздуха),
 
- школы и образование (стандарты образования и доступность международных учебных заведений),
 
- коммунальные услуги и транспорт (электричество, вода, общественный транспорт, пробки на дорогах),
 
- отдых (рестораны, театры, кинотеатры, спортивная инфраструктура и возможности для отдыха),
 
- потребительские товары (доступность потребительских товаров, продуктов питания),
 
- жилье (аренда жилья, бытовая техника, мебель, ремонтно-эксплуатационные услуги),
 
- окружающая среда (климат, природные катастрофы).
 

Городами с самым высоким уровнем жизни признаны:

1) Вена (Австрия)
2) Цюрих (Швейцария)
3) Окленд (Новая Зеландия)
4) Мюнхен (Германия)
5) Ванкувер (Канада)
6) Дюссельдорф (Германия)
7) Франкфурт (Германия)
8) Женева (Швейцария)
9) Копенгаген (Дания)
10) Базель (Швейцария)
11) Сидней (Австралия)
12) Амстердам (Нидерланды)
13) Берлин (Германия)
14) Берн (Швейцария)
15) Велингтон (Новая Зеландия)
16) Мельбурн (Австралия)
17) Торонто (Канада)
18) Оттава (Канада)
19) Гамбург (Германия)
20) Стокгольм (Швеция).

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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
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  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

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    77

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    23

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Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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