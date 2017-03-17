Сотрудники BI Group провели обряд «Тұсаукесер» для детей центра «Жұлдызай»

Сегодня в добрых традициях корпоративного фонда «BI-Жұлдызай» состоялся обряд «Тұсаукесер». Сотрудники компании BI Group разрезали символичные путы детям с диагнозом ДЦП, успешно прошедшим курсы реабилитации в центре «Жұлдызай».

Организаторы предоставили возможность всем присутствующим сотрудникам принять участие в важном обряде. Несколько из них взяли на себя почетную миссию, в их числе – сотрудница компании, единственная из женщин, пробежавшая в BI Marathon 42 км - Наурыз Серкебаева.

«В BI Group работаю уже ровно год. Путы разрезала впервые, но, несмотря на это, ранее была зрителем многочисленных обрядов " Тұсаукесер", - поделилась с нами впечатлениями Наурыз. – С традициями знакома не понаслышке, часто проводили обряды для родственников. Когда меня пригласили на такое значимое мероприятие, я с радостью согласилась, ведь участвовать в жизни детей - приятнее и важнее всего. Это очень интересный обряд - разрезание пут на ногах, в свою очередь, малышу обвязывают ножки тонким черно-белым шнуром, а перерезавший передает ребенку свои лучшие качества. Пусть детки, которые сегодня сделали свои первые шаги по белой дорожке, в будущем будут бегать марафоны, как и сотрудники нашей компании».

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Во время проведения мероприятия мы стали свидетелями интересной истории об имени мальчика Алинура. Его мама Гульжанат Есмурат рассказала, что, когда была в положении, читала журнал «Жұлдызды отбасылар». В этом выпуске журнала было интервью олимпийского чемпиона Бахтияра Артаева. Читая статью, Гульжанат Сериковна узнала, что старшего сына боксера зовут Алинур и подумала: какое красивое имя, почему бы мне не назвать так своего сына. Сегодня мама Алинура, увидев в зале известного спортсмена, попросила именно его разрезать путы сына, одноименного с сыном Б. Артаева.

В числе гостей мероприятия была Марина Чейшвили, социальный работник отделения онкогематологии в ННЦОТ, победитель конкурса "Достойный гражданин Казахстана". Она также принимала участие в этом важном обряде.

За время работы медико-социального проекта в центре реабилитации «Жұлдызай» начали самостоятельно ходить 35 детей. Медико-социальный проект реализуется за счет ежемесячных отчислений из зарплат сотрудников компании BI Group. Коропоративный фонд BI-Жұлдызай выражает огромную благодарность коллегам компании, которые делают вклады в лечение и оздоровление детей с диагнозом ДЦП.

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