Страны Центральной Азии ориентировали на смену подходов к образованию

Государства Центральной Азии и Казахстан не смогли в полном объеме воспользоваться возможностями Всемирной программы «Образование-2030». В качестве барьеров на пути применения рекомендаций, озвученных в данной программе, эксперты ЮНЕСКО назвали языковой барьер и недостаточный уровень присутствия на всемирных и региональных встречах, посвященных проблемам трансформации образования в современном мире.

Об этом говорили участники проходившего в Алматы семинара «Образование-2030: реализация Цели устойчивого развития №4 в Центральной Азии». Обращаясь к предыстории вопроса, организаторы семинара пояснили, что в мае 2015 года на Всемирном форуме по образованию в Корее была сформулирована общая цель: обеспечить всестороннее, равноправное и качественное образование и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Эта установка заняла четвертое место в списке озвученных Генеральной ассамблеей ООН Целей устойчивого развития, сразу вслед за такими задачами, как ликвидация нищеты и голода и обеспечение хорошего здоровья и благополучия.

Международные эксперты утверждают, что сегодня назрела необходимость принципиально менять сам подход к образованию. При сохранении нынешних тенденций к 2030 году только 70% детей в странах с низким уровнем дохода будут иметь законченное начальное образование – обеспечить достижение этого целевого показателя планировалось достичь еще в 2015 году. Для изменения этой тенденции необходимы политическая воля, инновации, ресурсы. Об этом говорят авторы представленного в рамках встречи Всемирного доклада по мониторингу образования «Образование для людей планеты: создание устойчивого будущего для всех». В докладе изучены комплексные связи между образованием и ключевыми секторами развития, влияющими на образовательную политику.

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Человечество, говорится в отчете, должно радикальным образом изменить представление об образовании и его роли в обеспечении благополучия человека. Современное образование должно быть нацелено на приобретение нужного типа навыков, жизненных установок и моделей поведения, которые обеспечат устойчивый и инклюзивный экономический рост. Кроме того, авторы доклада отмечают, что образование является важнейшим исходным ресурсом для каждого направления устойчивого развития. Повышение уровня образования способствует росту благосостояния, улучшению здоровья, развитию экономики и сельского хозяйства, сокращению масштаба насилия и повышению качества окружающей среды.

«Сегодня мировая общественность фокусируется на образовании как на важном аспекте достижения других целей устойчивого развития. Поэтому мы решили объединить усилия всех партнеров, которые работают по разным направлениям в области качественного образования, чтобы решить, что конкретно мы можем сделать в Центральной Азии для выполнения цели устойчивого развития №4. Мы вместе сможем оценить вызовы, стоящие перед нами и определить шаги, которые необходимо предпринять в будущем», - прокомментировала Криста Пиккат, глава представительства ЮНЕСКО в Центральной Азии.

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Эксперты отметили, что в свое время Казахстан с успехом выполнил цели развития тысячелетия, касающиеся обеспечения образования для всех; теперь пришло время переходить на другой уровень работы в сфере образования, а для этого необходимо систематизировать опыт, наработанный внутри страны, и взять на вооружение знания, которыми готовы поделиться представители других государств. «Вызовы, на которые мы хотели бы обратить внимание, актуальны не только для Казахстана, но и для всех стран региона. Раньше цели развития тысячелетия были сфокусированы на базовом образовании, нынешние цели устойчивого развития более амбициозные, они охватывают образование на протяжении всей жизни, а у нас нет традиции смотреть на образование как на процесс, который не ограничивается временными рамками», - считает программный специалист по образованию Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Лина Бенте. Еще один вызов, отмечают представители ЮНЕСКО, связан с отсутствием навыков сбора данных, которые помогут обеспечить образование для всех на протяжении всей жизни.

Справка

Внедрение новых технологий приводит к росту спроса на высококвалифицированных специалистов и к снижению потребности в работниках со средним уровнем квалификации, но большинство действующих систем образования не в состоянии удовлетворить растущий спрос. Ожидается, что к 2020 году дефицит специалистов с высшим образованием и необходимой квалификацией во всем мире составит 40 млн человек, а со средним уровнем образования – порядка 95 млн. Ожидается, что развиваемые в рамках общего полного образования компетенции и навыки, такие как критическое мышление, способность решать задачи, навыки работы в команде и опыт осуществления проектов, наряду с устойчивыми навыками грамотности, коммуникации и представления информации, будут и впредь востребованы на рынке труда.

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