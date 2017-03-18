Судебное разбирательство по делу Аблязова состоится 3 апреля

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы определили дату начала главного судебного разбирательства по делу Мухтара Аблязова.

"Назначить главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Мухтара Аблязов, Жаксылыка Жаримбетова, Кайрата Садыкова, Садуакаса Мамеш, заседание провести в открытом судебном заседании, судопроизводство на русском языке, в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы на 3 апреля 2017 года на 10:00. Меру пресечения в отношении подсудимых оставить прежней, на судебное заседание обеспечить явку подсудимых, государственных обвинителей, адвокатов Алматинской городской коллегии адвокатов, представителя потерпевшего, свидетелей, согласно списку лиц, подлежащих вызову. Согласно пункту 2 части 2 статьи 335 УПК РК (когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд. - Прим. ред.), разбирательство дела в отношении подсудимого Аблязова провести в его отсутствие. Организовать публикацию сообщения о дате, месте и времени начала судебного заседания в республиканских СМИ и общедоступных коммуникационных сетях. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит. Оно составлено в совещательной комнате председательствующим по делу Какимжановым и им подписано", - сообщил судья Какимжанов.

Казахстан обвиняет Аблязова в финансовых нарушениях на общую сумму свыше шести миллиардов долларов. Сам Аблязов и его сторонники заявляют, что его преследование ведется по политическим мотивам.

17 марта в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы прошли предварительные слушания по делу бывшего главы "БТА Банка" Мухтара Аблязова. Главный фигурант дела Мухтар Аблязов не явился на слушания по не известным суду причинам.