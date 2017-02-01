Сумма административных штрафов в 2016 году составила более 89 млрд тенге

Председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Айгуль Кыдырбаева сообщила, что общая сумма наложенных административных штрафов судами Казахстана в 2016 году составила более 89 млрд тенге.

«При рассмотрении административных дел в 2016 году тенденция идёт к тому, что административные взыскания в виде административного ареста сокращаются. Наоборот увеличилось количество лиц, привлечённых к административной ответственности и взысканию в виде штрафа. При этом общая сумма наложенных штрафов судами республики составила более 89 млрд тенге», - озвучила данные Кыдырбаева.

Также судья рассказала о результатах рассмотрения дел по административному судопроизводству (это рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц на действия органов власти и разрешения споров между административными органами управления и населением). Так, в целом, по республике в производстве в прошлом году находилось 354 административных дела, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. «Это, в первую очередь, связано с тем, что основное количество административных правонарушений, - порядка 60 - были переведены в рамки уголовных проступков», - пояснила председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда.

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«Во-вторых, в 4 раза сократилось число административных дел, рассмотренных судами по делам несовершеннолетних, а также часть статей была переведена в подсудность уполномоченных органов, в частности, органов внутренних дел», - добавила спикер.