Сумма штрафов за парковку в Алматы составила 26,9 млн тенге

По статье "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке" за 2 месяца 2017 года был оштрафован 1 061 водитель, сообщает пресс-служба ДВД города Алматы.

В соответствии с пунктом 12 "Стоянка и остановка транспортных средств" ПДД РК, стоянка автотранспортных средств запрещается:

1) в местах, где запрещена остановка;

2) на дорогах и улицах населенных пунктов, кроме специально отведенных для этого мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками и указателями;

3) на эстакадах, мостах, путепроводах;

4) вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1;

5) ближе пятидесяти метров от железнодорожных переездов;

6) механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям;

7) на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках.

За данный вид правонарушения законодательством Республики Казахстан предусмотрен административный штраф в размере 10 МРП - 19 820 тенге (статья 597, часть 2 КоАП РК "Нарушение правил остановки и стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке").