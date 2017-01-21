Тамара Дуйсенова встретилась с матерью ребенка с синдромом "вялой кожи"

Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова встретилась с Зибенсой Тулепбергеновой, четырехлетний сын которой (Ернар Алибеков) с рождения состоит на диспансерном учете в поликлинике №3 г. Астаны с диагнозом «Синдром вялой кожи».

В ходе беседы они обсудили обстоятельства болезни мальчика, результаты диагностических исследований, а также дальнейшую тактику лечения ребенка. Тамара Дуйсенова предложила Зибенсе Тулепбергеновой реабилитационное лечение сына в Национальном центре детской реабилитации (далее - НЦДР).

«Состояние здоровья вашего сына будет находиться на постоянном контроле министерства. Государство, делая акцент на здоровье населения, в первую очередь, заботится о детях. Мы окажем всевозможную медицинскую помощь», - сказала глава МЗСР.

Зибенсе Тулепбергеновой предложены варианты трудоустройства. Кроме того, МЗСР РК будет направлено ходатайство акиму Астаны Асету Исекешеву о предоставлении жилья семье Тулепбергеновых. В связи с аллергическим статусом ребенка, Зибенса Тулепбергенова отказалась от госпитализации сына. С 23 января будет организовано амбулаторное лечение Ернара Алибекова в НЦДР, где он будет находиться на постоянном динамическом наблюдении.

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