И. Тасмагамбетов подвел итоги подготовки к Универсиаде

Имангали Тасмагамбетов провел совещание о ходе подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы.

Впервые на Универсиаде Республику Казахстан представят спортсмены по всем видам спорта, вошедшим в программу.

Кроме того, сформирован и согласован окончательный список участников с казахстанской стороны в количестве 250 человек.

«Мы рассмотрим вопрос о ходе подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиаде, включая итоги проведения учебно-тренирово чных сборов студенческих команд, вопросы организации проведения Конференции FISU и обеспечения национальной сборной команды парадно-спортивн ой экипировкой», - отметил во время совещания Имангали Тасмагамбетов.

В рамках подготовки к Универсиаде были организованы и проведены 26 учебно-тренирово чных сборов по 12 зимним видам спорта. Среди них керлинг, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи, фристайл (акробатика), сноуборд, а также лыжное двоеборье. В них приняли участие 137 спортсменов из 32 вузов и 5 колледжей.

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Также 2-5 февраля пройдет Зимняя конференция FISU на тему «Университетский спорт: здоровье и будущее общества», которая является официальной частью программы Универсиады. В ней примут участие президенты национальных студенческих федераций, ректора вузов, ведущие ученые и специалисты стран мирового сообщества – участники из 30 стран.

Отмечается, что главной задачей Универсиады является развитие спорта в университетах, формирование здорового образа жизни молодежи.