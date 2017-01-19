И. Тасмагамбетов подвел итоги подготовки к Универсиаде

Имангали Тасмагамбетов провел совещание о ходе подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы.
Впервые на Универсиаде Республику Казахстан представят спортсмены по всем видам спорта, вошедшим в программу.
Кроме того, сформирован и согласован окончательный список участников с казахстанской стороны в количестве 250 человек.
«Мы рассмотрим вопрос о ходе подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиаде, включая итоги проведения учебно-тренирово
В рамках подготовки к Универсиаде были организованы и проведены 26 учебно-тренирово
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Также 2-5 февраля пройдет Зимняя конференция FISU на тему «Университетский спорт: здоровье и будущее общества», которая является официальной частью программы Универсиады. В ней примут участие президенты национальных студенческих федераций, ректора вузов, ведущие ученые и специалисты стран мирового сообщества – участники из 30 стран.
Отмечается, что главной задачей Универсиады является развитие спорта в университетах, формирование здорового образа жизни молодежи.