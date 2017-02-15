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В 2016 году расходы госбюджета на образование увеличились сразу на 22%

15.02.2017 17:16   429   0 Автор: Анна Шатерникова

За 2016 год расходы государственного бюджета на образование составили 1,6 трлн тенге, увеличившись на 22% по сравнению с 2015 годом, сообщает Ranking.kz. При этом за последние три года среднегодовое увеличение составляло лишь 4%. Значительный рост обусловлен стартом работы государственной программы развития образования и науки, рассчитанной на 2016-2019 годы.

В структуре госбюджета расходы на образование составляют ежегодно 17-18% от всех затрат и находятся на втором месте после расходов на социальную помощь и социальное обеспечение.

Сфера образования на 80% финансируется средствами местных бюджетов, и только высшее образование и программы республиканского уровня финансируются за счет средств республиканского бюджета. Средства Нацфонда идут на строительство и реконструкцию объектов образования. За 2016 год расходы местного бюджета на образование выросли на 22% (до 1,3 трлн тенге), республиканского бюджета - на 24% (до 357 млрд тенге).

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По итогам 4 квартала 2016 года число вакантных рабочих мест на крупных и средних предприятиях составило 24 тысячи - на 8,6% больше, чем к концу 2015. ...

В 2016 году была введена "Государственная программа развития образования и науки 2016-2019" (ГПРОН), задачами которой являются увеличение доступности и качества образования путем модернизации содержания и улучшения качества педагогического состава с учетом потребностей приоритетных направлений и предприятий ГПИИР.

По итогам 2016 года количество вакантных рабочих мест в РК составило 24 тысячи

За 2016 год по программе было выделено 433 млрд тенге, что составляет 25% всех выделяемых средств на образование. Из республиканского бюджета было выделено 320 млрд тенге, из Нацфонда по программе "Нурлы Жол" на строительство и реконструкцию объектов образования 58,7 млрд тенге (+64% за год) и из местного бюджета 55 млрд тенге.

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По плану на 2017 год будет выделено по программе 319,6 млрд тенге. Также с 2017 года планируется подключить 3,4 млрд тенге внебюджетные средства за счет механизмов ГЧП и лизинга. Совместно с Всемирным банком за последние несколько лет разработаны три программы в сфере образования, которые интегрированы в ГПРОН: «Развитие трудовых навыков, соответствующих требованиям рынка труда», «Модернизация среднего образования» и «Стимулирование продуктивных инноваций» на $376 млн.

С 2017 года в Казахстане запускается проект “Бесплатное профессиональное и техническое образование для всех”. Он направлен на увеличение подготовки квалифицированных рабочих кадров на 40% и охват всех желающих получить бесплатное образование.

Также в этом году предусмотрено начало работ по созданию венчурного фонда раннего финансирования двух офисов технологического ускорения за пределами Казахстана по совместной программе с ВБ "Стимулирование продуктивных инноваций".

Расходы госбюджета на образование увеличились на 22%

С 2018 года в рамках займа Всемирного банка начнется реализация проекта "Модернизация среднего образования Республики Казахстан" по поддержке повышения качества и снижения неравенства в школьном образовании. Проект предполагает поддержку перехода на 12-летнее образование, в том числе улучшение материально-технической базы школ.

На ЮКО и Алматинскую области приходится 30% расходов местного бюджета на образование, а также 24% всех учебных заведений (в основном дошкольные и школьные учреждения). Поэтому данные области являются основными потребителями трансфертов из РБ.

Расходы ЮКО на образование составили 238,6 млрд тенге, Алматинской - 149 млрд тенге, при том, что расходы остальных регионов составляют в среднем 66 млрд тенге.

Наибольшее увеличение расходов на образование за 2016 год наблюдается в Атырауской, Алматинской областях и СКО. Атырауская область увеличила расходы на 39%, Алматинская на 33% и СКО на 27%.

За прошедший год Атырауская область увеличила бюджетное финансирование на 14,1 млрд тенге с 36,2 млрд за 2015 год и 50,3 млрд за 2016 год. Удельный вес региона в общем количестве расходов местного бюджета на образование 3,8%.

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В Алматинской области увеличение в тенговом выражении составляет 37 млрд тенге со 112 млрд до 149 млрд тенге, а удельный вес 11,4%.

В СКО увеличение расходов в денежном выражении составило 10,5 млрд тенге с 39 млрд до 49,5 млрд тенге, удельный вес 3,7%.

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