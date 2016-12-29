В аэропорту Алматы задержан 21 рейс

В Международном аэропорту Алматы задерживается вылет 21 рейса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По состоянию на 29 декабря задержаны следующие международные рейсы: Алматы - Москва (позднее прибытие самолета), Алматы - Душанбе (метеоусловия в Душанбе - туман), Алматы - Ташкент (метеоусловия в Ташкенте - туман), Алматы - Киев (позднее прибытие самолета), Алматы - Астана - Франкфурт (по вине авиакомпании), Алматы - Гоа (позднее прибытие самолета), Алматы - Душанбе (позднее прибытие самолета), Алматы - Шарджа (позднее прибытие самолета), Алматы - Дубай (позднее прибытие самолета), Алматы - Стамбул (позднее прибытие самолета), Алматы - Сеул (нехватка запланированных резервных самолетов), Алматы - Бангкок (оказание медпомощи пассажиру), передает Kazakhstan Today.

Кроме этого, задержаны 2 рейса из Алматы в Шымкент (неявка зарегистрированного пассажира; позднее прибытие экипажа), 2 - в Астану (позднее прибытие самолета), Караганду (плановое техническое обслуживание - поздняя выдача воздушного судна), 2 - в Актау (позднее прибытие самолета), а также по одному рейсу в Атырау (позднее прибытие самолета) и Балхаш (рейс перенесен на 29/12 по метеоусловиям в аэропорту назначения).

По данным пресс-службы аэропорта, в связи с праздниками отменен рейс Франкфурт - Астана - Алматы - Франкфурт.

В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 270, горизонтальная - 4 400 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.