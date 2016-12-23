В Алматинском зоопарке назначен новый директор - им стал Ержан Еркинбаев, передает пресс-службу акима города.

В 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы.

В 2003-2005 годах под руководством Е.Еркинбаева были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов «Mariott Aktau Hotel», «Mariott Atyrau Hotel», «Mariott Executive Apartments Atyrau». Он проделал серьезную работу по развитию въездного туризма в Республике Казахстан, неоднократно представлял нашу страну на международных туристических выставках по туризму в Берлине, Лондоне, Мадриде.

Е.Еркинбаев получил высшее экономическое образование, закончив в 2005 году обучение на факультете «Финансы и кредит» в Алматинском экономическом университете по специальности «Банковское дело».

В период с 2005 по 2007 год работал в должности директора отдела по развитию проектов компании «Capital Partners», а в 2007 году стал управляющим директором и принял на себя общее руководство деятельностью группы компаний «Capital Partners», а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования.

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Работая на данной позиции, занимался развитием двух первых в Казахстане международных британских школ Haileybury UK и до настоящего времени остается независимым директором данных школ.

В 2009 году Е.Еркинбаев назначен генеральным директором горнолыжного курорта «Шымбулак».

В 2013 году руководством города было принято решение о передаче в доверительное управление под началом Ержана Еркинбаева высокогорного спорткомплекса «Медеу». В результате за прошедшие два года удалось вывести объект на самоокупаемость и тем самым значительно снизить нагрузку на государственный бюджет, а также вернуть утраченную в постсоветские годы культуру массовых катаний.

Е.Еркинбаев свободно владеет казахским, русским, английским и турецким языками. Женат, воспитывает сына и дочь.

Напомним, в начале ноября Канат Каримов объявил о своем уходе с поста директора зоопарка Алматы. На этой должности он работал около года.